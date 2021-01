Benavidesu etapa, Price v bolnišnici, Marčič skupno že 39.

To je z zaostankom 11 minut in 24 sekund prav Benavides, saj je do zdaj drugouvrščeni, Avstralec Toby Price, sicer dvakratni zmagovalec, grdo padel, si poškodoval glavo in roko ter se zdravi v bolnišnici, njegovo življenje pa k sreči ni ogroženo. Price se je ponesrečil točno na prvo obletnico smrti Paula Goncalvesa, ki se je smrtno ponesrečil na lanskem Dakarju.