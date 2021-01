Benavidesu zmaga med motoristi, Peterhanslu še 14. Dakar

V zadnji etapi od Janbuja do Džide ob Rdečem morju je bil najhitrejši Ricky Brabec, ki je v cilj prišel dve minuti in 17 sekund pred skupnim zmagovalcem Kevinom Benavidesom. Ta je bil pred zadnjo, 244-kilometrsko preizkušnjo, v boju predvsem s Samom Sunderlandom, ki je v skupnem seštevku zaostajal 5:07, a je Otočan s KTM naletel na težave pred prvim merjenjem vmesnega časa in izgubil več kot deset minut. S tem je bilo sanj o premiernem uspehu Britanca konec. Te pa je uresničil Benavides, ki se je lahko na petem nastopu veselil prve zmage. Pred tem je bil leta 2018 drugi, zabeležil pa je še četrto mesto na debiju leta 2016 ter peto v letu 2019. Lani je zaradi težav z motorjem odstopil. Z drugim mestom je Hondin uspeh dopolnil Brabec, ki je na koncu zaostal štiri minute in 56 sekund. To je bila prva dvojna zmaga japonskega koncerna po letu 1987.

Simon Marčičje do zadnjega kilometra preizkušnje uspešno premagoval pasti različnih podlag v tej veliki državi, zaradi katerih so številni njegovi tekmeci že odstopili. V svoji kategoriji originals, kjer dirkači nimajo pomoči ekip, je na koncu zasedel peto mesto.

Peterhansel ob 30. obletnici debija na Dakarju do osmega naslova med avtomobilisti

Med avtomobilisti zadnji dan ni prišlo do presenečenj. S tretjim mestom v etapi je zanesljivo vodstvo v skupnem seštevku ubranil francoski veteran Stephane Peterhansel, ki je še 14. slavil na Dakarju. Osem zmag ima med avtomobilisti (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017), šest pa med motoristi (1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998). Med prvim in zadnjim uspehom na najtežjem reliju na svetu je torej minilo 30 let. Letos je imel 55-letnik v cilju v Džidi na koncu 14:51 minute prednosti pred Katarcem Naserjem Al-Atijahom (toyota), Španec Carlos Sainz(mini) pa je na tretjem mestu zaostal več kot eno uro. Zadnjo etapo je sicer dobil prav dvakratni svetovni prvak v reliju Sainz.

Zadnji dan relija Dakar se ni začel z najboljšimi novicami, saj je zaradi padca v sedmi etapi med petkovim prevozom z zdravniškim letalom v domovino umrl francoski motorist Pierre Cherpin. Postal je že 30. smrtna žrtev med tekmovalci na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu, 22. med motoristi.