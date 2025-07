Bencic in Swiatek zadnji polfinalistki Wimbledona

Za osemindvajsetletno Belinda Bencic je to druga uvrstitev med štiri najboljše na grand slamih in največji uspeh po vrnitvi na igrišča po rojstvu hčerke lanskega aprila.

Olimpijska prvakinja iz Tokia 2021 je v tesnem obračunu dobila uvodno podaljšano igro prvega niza, v drugem pa je do odvzema servisa prišla v deveti igri. Osemnajstletna Rusinja je nato vrnila udarec, izsilila še eno podaljšano igro, a je v njej znova preveč grešila. Dvoboj je trajal dve uri in deset minut.

"Zelo težko je igrati proti Miri. Do nje gojim veliko spoštovanja, stara je komaj 18 let, a igra odlično in je osvojila že številne velike turnirje. Včeraj zvečer sem analizirala njeno igro in res sem vesela, da mi je uspelo. To je čaroben trenutek v moji karieri," je v izjavi na igrišču dejala 28-letna Švicarka.