Benciceva mimo prijateljice Vekićeve v prvi polfinale velikega slama

Belinda Bencic bo v polfinalu igrala proti zmagovalki obračuna med Kanadčanko Bianco Andreescuin Belgijko Elise Mertens. V drugem polfinalu se bosta pomerili Američanka Serena Williamsin Ukrajinka Elina Svitolina. Obračun med Bencicevo in Vekićevo, ki sta izven teniških igrišč sicer dobri prijateljici, je torej pripadel 13. nosilki, ki je v prejšnjem krogu presenetila branilko naslova Japonko Naomi Osaka.

Prvi niz je bil še posebej napet, bilo je 7:6 (5) za Švicarko slovaških korenin, ki je dvoboj dobila s 6:3 v drugem nizu. 22-letnici se po sredinem uspehu na najnovejši lestvici WTA obeta preboj v elitno deseterico, in sicer prvič po več kot treh letih. Februarja 2016 se je do sedaj s sedmim mestom povzpela najvišje, nato pa je zaradi poškodb in operacije zapestja padla vse do 328. mesta.

Prepričana, da sta še vedno prijateljici

"O tem sem sanjala kot majhen otrok, zdaj, ko sem tukaj, pa res uživam," je dejala Benciceva, ki se ji je pet let po uvrstitvi v četrtfinale US Opna zdaj uspelo povzpeti še stopničko višje. Majski obračun prijateljic je na OP Francije sicer dobila Vekićeva, a tokrat je v obračunu, ki je bil poln dolgih izmenjav z osnovne črte, slavila Švicarka.

23-letna Hrvatica je sicer imela lepo priložnost v prvem nizu, potem ko je v deveti igri vzela začetni udarec Bencicevi, a je nato tudi sama izgubila servis, nato pa še podaljšano igro, v kateri je Benciceva hitro prevzela nadzor in jo dobila s 7:6 (5). Švicarki sta v drugem nizu uspela še dva "breaka", zmago je potrdila s tretjo žogico za zmago, ko je Vekićeva zgrešila s forehandom. Prijateljici sta se na mreži pozdravili s toplim objemom, Benciceva pa je prepričana, da je njuno prijateljstvo ostalo nedotaknjeno.

"Obe sva dovolj profesionalni, da sva prijateljici izven igrišča in tekmovalni na igrišču. Mislim, da nama je šlo dobro. Prepričana sem, da sva izven igrišča še vedno prijateljici,"je dodala švicarska igralka.