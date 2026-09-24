Bencinski spektakel v Novi Gorici

S trinajstimi hitrostnimi preizkušnjami v skupni dolžini 150 kilometrov se bo spopadlo skoraj sto posadk – kar devetnajst od teh v najzmogljivejšem razredu rally2. Kdo so favoriti? Na predzadnji reli slovenskega prvenstva kot vodilni v prvenstvu prihaja Mark Škulj, ki mu za odbijač točkovno dihata Rok Turk in Marko Grossi. Ker ima ta reli večji točkovni koeficient od ostalih, bo dirkanje tu še kako pomembno.
A v absolutni konkurenci bodo vse začinili še hitri tuji dirkači vključno s sedemkratnim zmagovalcem pokala Mitropa Hermannom Gassnerjem. Na startu sta tudi stara znanca goriških navijačev – nekdanji zmagovalec Martin Lazslo in legenda tega relija – štirikratni zmagovalec Claudio De Cecco, ki bo vse skupaj popestril s porschejem 911 RS. Pričakovali smo tudi enega najperspektivnejših mladih dirkačev Calleja Carlberga, ki pa "okreva" po nesreči v Čilu, ki ga je ustavila na poti proti naslovu svetovnega mladinskega prvaka.
Štirinajsta izvedba relija Nova Gorica bo popestrena z atraktivno hitrostno preizkušnjo Solarji, speljano delno po trasi nekdanje gorskohitrostne dirke Tolmin in relija Soča Valley. Sicer pa nas jutri čaka "shakedown" in ceremonialni start, v soboto sedem preizkušenj tudi z atraktivnim večernim superspecialom v centru Nove Gorice in v nedeljo finiš z zaključnimi sedmimi "brzinci".
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