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Bencinski spektakel v Novi Gorici

Nova Gorica, 24. 09. 2026 19.28 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
David Stropnik
Reli

V Novi Gorici in predvsem njeni okolici ta konec tedna pričakujemo razburljive boje za naslov državnega prvaka v reliju. Na dirki, ki velja za osrednjo v slovenskem prvenstvu tako po dolžini kot udeležbi.

Reli
Reli
FOTO: Bruno Sotenšek

S trinajstimi hitrostnimi preizkušnjami v skupni dolžini 150 kilometrov se bo spopadlo skoraj sto posadk – kar devetnajst od teh v najzmogljivejšem razredu rally2. Kdo so favoriti? Na predzadnji reli slovenskega prvenstva kot vodilni v prvenstvu prihaja Mark Škulj, ki mu za odbijač točkovno dihata Rok Turk in Marko Grossi. Ker ima ta reli večji točkovni koeficient od ostalih, bo dirkanje tu še kako pomembno.

Reli
Reli
FOTO: Ervin Kordič Rojc

A v absolutni konkurenci bodo vse začinili še hitri tuji dirkači vključno s sedemkratnim zmagovalcem pokala Mitropa Hermannom Gassnerjem. Na startu sta tudi stara znanca goriških navijačev – nekdanji zmagovalec Martin Lazslo in legenda tega relija – štirikratni zmagovalec Claudio De Cecco, ki bo vse skupaj popestril s porschejem 911 RS. Pričakovali smo tudi enega najperspektivnejših mladih dirkačev Calleja Carlberga, ki pa "okreva" po nesreči v Čilu, ki ga je ustavila na poti proti naslovu svetovnega mladinskega prvaka.

Reli
Reli
FOTO: Bruno Sotenšek

Štirinajsta izvedba relija Nova Gorica bo popestrena z atraktivno hitrostno preizkušnjo Solarji, speljano delno po trasi nekdanje gorskohitrostne dirke Tolmin in relija Soča Valley. Sicer pa nas jutri čaka "shakedown" in ceremonialni start, v soboto sedem preizkušenj tudi z atraktivnim večernim superspecialom v centru Nove Gorice in v nedeljo finiš z zaključnimi sedmimi "brzinci".

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reli nova gorica Mitropa Hermannom Gassnerjem

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KOMENTARJI1

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torks11
24. 09. 2026 21.13
Na Solarijih grmi že en teden... trenirajo!!!
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