Bencinski spektakel v Novi Gorici

Reli FOTO: Bruno Sotenšek

S trinajstimi hitrostnimi preizkušnjami v skupni dolžini 150 kilometrov se bo spopadlo skoraj sto posadk – kar devetnajst od teh v najzmogljivejšem razredu rally2. Kdo so favoriti? Na predzadnji reli slovenskega prvenstva kot vodilni v prvenstvu prihaja Mark Škulj, ki mu za odbijač točkovno dihata Rok Turk in Marko Grossi. Ker ima ta reli večji točkovni koeficient od ostalih, bo dirkanje tu še kako pomembno.

Reli FOTO: Ervin Kordič Rojc

A v absolutni konkurenci bodo vse začinili še hitri tuji dirkači vključno s sedemkratnim zmagovalcem pokala Mitropa Hermannom Gassnerjem. Na startu sta tudi stara znanca goriških navijačev – nekdanji zmagovalec Martin Lazslo in legenda tega relija – štirikratni zmagovalec Claudio De Cecco, ki bo vse skupaj popestril s porschejem 911 RS. Pričakovali smo tudi enega najperspektivnejših mladih dirkačev Calleja Carlberga, ki pa "okreva" po nesreči v Čilu, ki ga je ustavila na poti proti naslovu svetovnega mladinskega prvaka.

Reli FOTO: Bruno Sotenšek