Benjamin Savšek in Anja Osterman kajakaša leta

"Letos je bila konkurenca res močna, zato mi to priznanje še toliko več pomeni," je dejal Savšek, olimpijski prvak je premagal Nejca Znidarčiča in Luko Božiča – slednji po sezoni okreva po operaciji kolena – ki sta bila prav tako v ožjem izboru.

Savšek si je priznanje prislužil predvsem po zaslugi naslova evropskega prvaka. "V minuli sezoni sem startal na tako imenovani trojček. Želel sem si postati evropski in svetovni prvak ter tudi zmagovalec svetovnega pokala. Začel sem dobro, postal evropski prvak, dobro mi je šlo tudi v svetovnem pokalu. A končalo se ni tako dobro, še enkrat se je izkazalo, da je meja med uspehom in neuspehom zelo majhna. So mi pa ostali cilji za naslednjo sezono," je sezono 2022 opisal Tacenčan, ki je že začel priprave za preizkušnje v letu 2023. Zaenkrat jih opravlja še doma, januarja pa bo odpotoval v Združene arabske emirate.