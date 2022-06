Benjamin Savšek za štiri stotinke ob zmago v Krakovu

Najboljši slovenski kanuist Benjamin Savšek je bil najhitrejši v polfinalu, podobno je v finalu pokazal zelo dobro vožnjo, a mu je malce zmanjkalo za zmago. Zaradi enega dotika je na koncu le pičle štiri stotinke sekunde zaostal za zmagovalcem, Francozom Nicolasom Gestinom. Tretji je bil Britanec Adam Burgess. Drugi slovenski tekmovalec Luka Božič je zasedel 11. mesto.

"Zadovoljen sem. Bila je izenačena tekma, česar sem se zavedal že pred finalnim nastopom. Proga je takšna, da so časi na koncu zelo izenačeni in zavedal sem se, da bo potrebno biti zelo natančen in hiter. Vesel sem, da mi je kljub dotiku uspelo priveslati do drugega mesta. To mi daje zagon za naslednje tekme svetovnega pokala. Poskušal bom še naprej veslati v finalu in se boriti za najvišja mesta. Zadovoljen sem s konstantnostjo. Potrebno je bilo napadati od starta do cilja. Povsod, na vseh vratih, je bilo potrebno uporabiti precej moči, da je čoln hiter in da je lepo tekel. Prepričan sem, da bo prihodnji teden v Tacnu še bolj zanimivo, saj je voda bolj divja. Tam se vidi, kdo ima več občutka za vodo," je v izjavi, ki jo je posredovala Kajakaška zveza Slovenije, dejal Savšek.

"V cilj sem prišel z veliko prednostjo in sem bil zadovoljen s prikazano vožnjo, ampak potem pa so me štiri stotinke ločile od prvega mesta. Kljub temu sem zelo vesel, da se lahko veselim drugega mesta in novih stopničk na tekmi svetovnega pokala. To je dober obet. V letošnji sezoni se počutim zelo dobro in sem dobro pripravljen, ampak si ne želim ustvarjati prevelikega pritiska. Tekma bo doma, vzdušje je vedno vrhunsko, ampak morda zaradi tega tekmovalci zmeraj čutimo malo več pritiska. Osredotočil se bom na nastop in poskušal prikazati vrhunske vožnje, takšne, kakršnih sem sposoben. Upam na najboljše," je še dodal Savšek.

Med kanuistkami je zmagala Britanka Mallory Franklin, ki je za dobro sekundo prehitela Francozinjo Majorie Delassus, tretja je bila Čehinja Martina Satkova. Najboljša slovenska tekmovalka je bila Alja Kozorog na osmem mestu, Lea Novak in Eva Alina Hočevar sta ostali brez finala.