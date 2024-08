Mednarodno športno razsodišče zavrnilo pritožbo Benjamina Savška

Tako kot kanuistu Benjaminu Savšku je na olimpijskih igrah v Parizu tudi kajakašu Petru Kauzerju usodo krojila za slovenski olimpijski tabor sporna sodniška odločitev. Obema so dodelili pribitek 50 kazenskih sekund, slovenska favorita na divjih vodah pa sta ostala brez bojev za kolajne.

V slovenskem taboru so pritožbo vložili 9. avgusta, Cas pa je odločitev sprejel 16. avgusta.

Arbiter v zadevi Lars Hilliger v razsodbi ugotavlja, da pritožniki niso ustrezno utemeljili očitka, da je bila sodniška odločitev sprejeta v nasprotju z načeloma pravičnosti in nearbitrarnosti. Iz poročila glavnega sodnika na tekmi po mnenju arbitra ni mogoče sklepati, da bi lahko bili razlogi za sprejem njegove odločitve "samovoljni".

Kajakaška zveza Slovenije je že v času iger v Parizu Mednarodni kajakaški zvezi (ICF) poslala poslala pritožbo ter zahtevo za predložitev video posnetkov, ki jih je imela glavna sodnica na voljo tako v primeru Savška kot Kauzerja. Pri zvezi ICF so pritožbo zavrnili z utemeljitvijo, da je bilo že pred igrami v Parizu dogovorjeno, da bodo sodniki samo vodjem ekip verbalno pojasnili, zakaj so se odločili za določene poteze, in da ne bodo posredovali nobenih pisnih poročil, v današnji tiskani izdaji pojasnjuje športni časopis Ekipa.