Bennett bi na Touru rad pomagal Rogliču: 'Zakaj ne bi imeli treh kapetanov?'

"Vem, da bo vodstvo ekipe težko določilo, kje bo kdo dirkal, a če bi vprašali mene, bi vsi trije odšli na Tour. Ekipa bi bila s tem močnejša, možnosti za uspeh pa večje. Videli smo, kaj sta Primož in Steven storila letos, če bi bil jaz zraven, bi bili še močnejši. Trije kapetani so lahko le prednost," meni Bennett in dodaja: "S Stevenom sva na Vuelti odlično sodelovala. Startala sva v enakovrednem položaju, ko sem jaz izgubil možnost za visoko uvrstitev, sem se prelevil v pomočnika. Tudi s Primožem je bilo na nekaterih dirkah podobno, zakaj ne bi poskušali vsi trije."

"Primož je odličen kolesar, ima tudi odličen značaj. Je umirjen, sproščen, z njim sem se vedno odlično počutil. To se vidi tudi v njegovem kolesarskem slogu. V naši ekipi kakšnega egoizma ne vidim,"je bil v pogovoru za cyclingnews.com nad slovenskim šampionom in z vzdušjem v ekipi navdušen Bennett.