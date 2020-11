Bennett: Roglič je res dober fant, a naj vas ne preslepi

"On je zares, zares dober fant, vendar naj vas ne preslepi: prav tako je 'ubijalec', ima drugo plat, ki jo uporabi na kolesu. Ko ni na kolesu, pa je gentleman," je pohvale na račun borbenega značaja in nepopustljivosti Kisovčana izrekel 30-letni Novozelandec.

Bennett je vozil z Rogličem tako na dirki po Franciji kot na dirki po Španiji. "Resnično zadovoljstvo je voziti za takega fanta, kot je on. Res naredi veliko, veliko razliko. Po Touru ni bilo šanse, da bi šel in kolesaril na Vuelti, toda ko je Primož rekel, da gre, mi je to dalo motivacijo, da sem se zbral in se odločil, da grem zraven," je za spletno stran CyclingNews dejal Bennett.

Letošnja kolesarska sezona je bila v znamenju dveh izvrstnih slovenskih kolesarjev, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča . Oba sta bila zelo uspešna: prvi je slavil na francoskem Touru, drugi na španski Vuelti. Novozelandski kolesar George Bennett je Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi, dobro pa pozna tudi Pogačarja in ima o obeh zelo dobro mnenje. Predvsem trosi pohvale na Rogličev račun, saj pravi, da se, če ne bi bilo Primoža, ne bi odločil za nastop na zadnji tritedenski dirki v sezoni, Vuelti.

Moštvo Jumbo-Visma je letos vpisalo 23 zmag, tako na posameznih etapah na tritedenskih dirkah kot tudi na klasikah Milano–San Remo, Strade Bianche in Liege–Bastogne–Liege. "Lani je bilo naše veliko leto, ko smo šele dobro prišli v ospredje, letos pa se mi zdi, da smo naredili še korak naprej. Naša največja naloga bo, da zadržimo visoka mesta", je prepričan Bennett, ki se zaveda, da ne bo lahko. Konkurenca je vsako leto hujša in bolj izenačena, tako v moštvu kot med posameznimi ekipami, tega se vsi v kolesarski karavani zelo dobro zavedajo.

"Če zadržimo ekipo skupaj, si lahko obetamo še veliko dobrih rezultatov. A vsi se krepijo, poglejte Ineos, podpisali so Adama Yatesa, Daniela Martineza, Richieja Porta ... Potem je tukaj še UAE s Pogačarjem. Glede na to, kaj je on naredil na Touru, imaš lahko osem najmočnejših kolesarjev na dirki, a če nimaš njega, potem ga je težko premagati. Veliko izzivov je pred nami in kar nekaj stvari lahko izboljšamo. Toda iskreno povedano: nekaj tednov ne želim razmišljati o tem, za to bo še dovolj časa v prihodnosti,"pravi Bennett, ki se želi najprej dobro spočiti, preden bo našel izzive v prihajajoči sezoni.