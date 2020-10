Bennett do druge zmage, slavljenec Roglič preživel okvaro

V sicer za favorite precej dolgočasni ravninski etapi od Castrillo del Vala do Aguilar de Campoa sta takoj na začetku pobegnila Kolumbijec Juan Felipe Osorio (Burgos) in Španec Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros), ki sta izkoristila dan v ospredju za nastavljanje kameram za zadovoljstvo sponzorjev ekip, ki izvirata ravno s severnega dela Španije.

Ubežnika sta si nabrala največ pet minut in pol prednosti, glavnina pa ju je večji del etape nadzirala na nekje dveh do treh minutah naskoka, ujela pa ju je 21 kilometrov pred koncem etape po Kastilji in Leonu. V zadnjem delu etape so v ospredje prišle sprinterske ekipe. V boju na čelu glavnine v zadnjih petih kilometrih je znova odlično delo opravilo moštvo Deceninck-Quick-Step, ki je Bennetta pripeljalo v sijajen položaj za sprint, ki ga je 30-letnik zlahka dobil ter slavil osmo zmago v sezoni. Po dveh uspehih na Touru je to zdaj že četrta etapna zmaga na letošnjih tritedenskih pentljah. Ciljno črto je Bennett prečkal z dolžino kolesa prednosti pred prvim izzivalcem v sprintih Ackermannom in presenečenjem na tretjem mestu Thijssenom.

V petek bo na sporedu še ena etapa za sprinterje od Castro Urdialesa do Suancesa (185 km). Zadnja dva kilometra bosta sicer potekala navkreber s povprečnim naklonom okoli štiri odstotke, kar pa ne bi smelo prinesti sprememb med najboljšimi v skupnem seštevku.