Beno Lapajne: Slovenija potrebuje profesionalnega selektorja!

Šest odigranih tekem, štiri zmage in poraza proti velikanoma svetovnega rokometa – Franciji in Španiji. Izplen slovenske izbrane vrste na svetovnem rokometnem prvenstvu, kjer je izbrana vrsta sanjala nastop v četrtfinalu turnirja. Za preboj med osem najboljših bi bil nujno potreben skalp velikana, a to mora biti ena osnovnih nalog slovenske izbrane vrste na naslednjih velikih tekmovanjih. Teza, s katero se strinja član srebrne slovenske zasedbe z domačega evropskega prvenstva leta 2004 Beno Lapajne.

Kot je povedal v popcastu na 24ur.com, ga Slovenija na rokometnem mundialu ni razočarala, pokazala je veliko dobrega, nastavki za še svetlejšo prihodnost slovenske reprezentance so vidni, a potrebne bodo korekcije na vseh ravneh. "Slovenija potrebuje profesionalnega selektorja," je jasen Lapajne, posledično to pomeni iskanje novih pokroviteljev, zagotavljanje še boljših pogojev za delo, iskanje tistega, kar izbrani vrsti manjka na slovenskih tleh, če ne bodo našli reprezentančnih kandidatov na sončni strani Alp, ne sme predstavljati težave iskanje igralca zunaj slovenskih meja, razmišljati o naturalizaciji.

V preteklosti se je Slovenija tega že posluževala, bila uspešna, zato verjame, da se moramo že veseliti naslednjih velikih tekmovanj. Za začetek pa bo stiskal pesti, da si bo četa Uroša Zormana zagotovila mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre.