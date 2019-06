Berčič in Terčljeva druga na domači tekmi v Tacnu

Anže Berčičje na tekmi svetovnega pokala kanuistov na divjih vodah v Tacnu zaostal le za Italijanom Robertom Colazingarijem, ki je s časom 87,48 sekunde Berčiča premagal za dobre 1,3 sekunde, Slovaka Alexandra Slafkovskyja pa za dobri dve.

V polfinalu je bil sicer najhitrejši Benjamin Savšek, ki pa je imel tako kot Slafkovsky v finalu dotik vratc in z izidom 91,25 sekunde osvojil četrto mesto. Luka Božičje zgrešil ena od vrat in s pribitkom 50 sekund pristal na devetem mestu.

Novakova zaradi pasjega laježa še enkrat na progo

Terčeljeva je nato brez dotika zaostala le za Italijanko Stefanie Horn, ki je slavila z 0,26 sekunde prednosti. Tretja je bila Ukrajinka Viktorija Us, ki je z enim dotikom zaostala 0,91 sekunde. V polfinalu pa sta obstali Eva Alina Hočevar, ki je bila brez dotika 25., in Ajda Novak. Ta je morala polfinalno vožnjo ponoviti ‒ zaradi psa, ki je po celi progi lajal nanjo med veslanjem, tako da so se v slovenskem taboru pritožili.

Prvi nastop se ji je ponesrečil (58 kazenskih sekund), v drugo pa je Novakova veslala precej bolje in z dvema dotikoma pristala na 13. mestu, kar pa vseeno ni bilo dovolj za elitno deseterico.