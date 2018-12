Berlinčani razmišljajo o organizaciji OI 2036

Berlinski olimpijski stadion, ki je bil prizorišče kontroverznih iger leta 1936, redno gosti največja mednarodna atletska tekmovanja, avgusta so tam pripravili evropsko prvenstvo.

"Leto 2032 bo prehitro, za kandidaturo štiri leta pozneje pa bomo pripravljeni. To bo zagotovo občutljiv izziv, ampak ne vidim razloga, zakaj se ne bi z njim spoprijeli. Z njo bi dokazali, da je Nemčija kozmopolitska in demokratična država, ki ima pogum za tako vrsto izzivov," je dejal predsednik LSB Tomas Härtelin dodal, da bi Berlin kandidiral le v primeru, če ne bi imel konkurence v svoji državi.

Leta 2024 bodo igre v Parizu, leta 2028 v Los Angelesu, za leto 2032 pa kandidata še niso izbrali.