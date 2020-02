Branilec naslova Bernal jasen: Roglič bo najtrši oreh na Touru

"Roglič je pridobil spoštovanje kolesarjev. Zmagal je Vuelto, stopil na stopničke na Giru, dobro vozi kronometre in je dober na vzponih," je opozoril Egan Bernal. "Nikogar se ne sme prečrtati, toda Roglič bo najhujši konkurent," je opozoril 23-letnik, ko je beseda nanesla na tekmece, ki prihajajo iz drugih ekip. Zelo močna konkurenta bo imel Bernal znotraj lastne ekipe Ineos, saj sta udeležbo na Touru napovedala tako Geraint Thomas in Chris Froome."Ne želim prehitevati. Na Tour želim priti dobro pripravljen. Na ravninah bom imel zaščito ekipe, v gorah pa vsak najde svoje mesto. Smo tri vodje, toda med nami je preprosta komunikacija,"je izpostavil Bernal. Ta upa, da bo moštveni kolega Froome prišel v najboljši formi. "Dobro bi bilo za ekipo in zanj. Je prijatelj in več kot le tekmec, nanj gledam kot na osebo, ne kot na kolesarja, ki je utrpel hud padec, zaradi katerega je skoraj končal kariero," je razkril Kolumbijec.

Do Toura 2020 je še daleč, toda jasno je, da se najboljša moštva že ozirajo proti najpomembnejši dirki sezone. Vse bolj pomembna ekipa je tudi Jumbo-Visma, za katero vozi Primož Roglič, nova okrepitev pa je Tom Dumoulin. "Zanimivo bo videti, kako bo letos delovala ekipa Jumbo-Visma. Imajo dobro ekipo, ta Tour bo zelo izenačen," je povedal Bernal. "Vsako leto je več tekmecev, ki se pripravljajo vse bolje. Videli bomo, v kakšni formi bosta prišla Dumoulin in Roglič," je v pogovoru za kolumbijski časopis 'El Tiempo' poudaril Bernal.

Ta je priznal, da se mu, sodeč po začrtani trasi, letošnji Tour zdi precej bolj naporen kot lanski. "Ima več metrov naklona, je krajši, a bolj eksploziven. Treba bo pridobiti čas v Alpah in Pirenejih, kjer bo pet oz. deset sekund naredilo razliko. Če želim zmagati Tour, potem mislim, da moram na zadnji (gorski, op. p.) kronometer (predzadnja etapa, op. p.) priti z minuto ali minuto in pol prednosti," je zaključil Bernal.