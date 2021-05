Bernal, ki je Touru dodal še zmago na Giru: Na kolesu spet čutim svobodo

Da slovenski kolesarji ne bodo mogli računati na visoke uvrstitve, je bilo jasno, ko so tekmovalci v roke dobili svoje načrte za sezono 2021. Ker Primož Roglič in Tadej Pogačar nista imela namena nastopiti na Giru, je bilo mogoče napovedati, da Slovenci v skupnem seštevku ne bodo kandidirali za vrh, saj imajo preostali predvsem vloge pomočnikov.

Kolumbijec je skupni seštevek dobil z dvema etapnima zmagama. Najboljši je bil v deveti etapi, po kateri je tudi oblekel rožnato majico, ki je do konca ni več slekel. Prvo mesto je potrdil še z zmago v 16. etapi, v preostalih pa je nadzoroval položaj. Tudi s pomočjo moštvenih kolegov iz ekipe Ineos Grenadiers, ki je kot že velikokrat prej pokazala svojo moč. Tokrat je v vlogi pomočnika blestel še en Kolumbijec Daniel Martinez , ki je vse to začinil s petim mestom v skupnem seštevku, poleg prve trojke ga je prehitel še Rus Aleksandr Vlasov .

"Ne morem povedati, koliko mi po vseh težavah pomeni ta zmaga. Rožnata majica je posebna, Giro pa najlepša dirka v najlepših krajih na svetu. Nikoli ne bom pozabil, kako sem z napadi zlomil Remca Evenepoela za svojo prvo etapno zmago, teh današnjih trenutkov pa tudi ne. Na kolesu spet čutim svobodo, uživam v dirkanju, spet mi je všeč, kdo sem in s čim se ukvarjam," je bil čustven zmagovalec, ki po napovedih ne bo nastopil na letošnjem Touru, kjer bosta sicer glavna favorita Slovenca, in sicer Tadej Pogačar in Primož Roglič .

Sta pa Tratnik in Mohorič tipa kolesarjev, ki z begom lahko računata na kakšno etapno zmago. Oba sta to dokazala že na prejšnjih dirkah, kakšna je njuna želja, pa je bilo videti tudi na letošnji. Vidna sta bila od samega začetka, a je Mohoriča v poskusih za etapni uspeh zaustavil spektakularen padec, zaradi katerega je moral odstopiti. Čeprav je bil padec videti strahoten, pa večjih posledic vendarle ni pustil, Gorenjec, ki meni, da mu je življenje rešila čelada, jo je odnesel brez zlomov, tako da bo lahko hitro spet na dirkah.

V drugi polovici dirke pa je Mohoričevo vlogo prevzel Tratnik, ki se je s petim mestom sicer izkazal že v četrti etapi. Lani je Idrijčanu poskus uspel, letos ne povsem. Ostal je brez etapne zmage, je pa drugo mesto v etapi s slovitim vzponom na Zoncolan zagotovo velik uspeh. Tratnik je imel načrte tudi pozneje, ko je etapa vsebovala tudi krog po Brdih, a je na začetku "slovenske" etape padel, pozneje pa ni imel več moči, da bi vnovič poskusil z begom.

Kljub temu, da domačin ni bil v igri za visoka mesta, pa je 15. etapa pomenila pravi praznik za slovensko kolesarstvo. Goriški organizatorji so se se izkazali s spremljevalnim programom, ob cesti se je kljub dežju zbralo ogromno število navijačev, ki so pripravili lepo kuliso. Predvsem na vzponu do Gornjega Cerova, ki so ga morali kolesarji prevoziti trikrat. Posnetki, ki so šli v svet, so še enkrat pokazali, da je Slovenija kolesarska dežela, pohvale za organizacijo pa so kar deževale.

Pohvale tudi za Slovenca, Mohorič z grdim padcem predčasno končal Giro

Pohval za opravljene naloge sta bili pri šefih v svojih ekipi Bahrain-Victorious deležna tudi Slovenca. Mohorič do padca in Tratnik sta bila v veliko pomoč kapetanom ekipe, ki je dosegla precej več, kot se je nadejala. Predvsem po veliki smoli v prvih desetih dnevih, ko je poleg Mohoriča ostala tudi brez prvega aduta Španca Mikela Lande. Čeprav se je po njegovem odstopu pričakovalo, da bo vodilno vlogo prevzel Pello Bilbao, pa se je za neverjetno močnega izkazal domačin Caruso, ki ni le prišel do zmage v predzadnji etapi, ampak je celo do konca ogrožal Bernala na prvem mestu.