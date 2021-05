Bernal na makadamu znova strl tekmece, etapa Schmidu

V skupnem seštevku je tako najbližje Bernalu (Ineos Grenadiers) zdaj Rus Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), ki zaostaja 45 sekund. Tretji je z zaostankom 1:12 minute po novem Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) je zdrsnil na sedmo mesto (+2:22).

"To je bil zahteven dan v sedlu, sploh na makadamu smo pričakovali malce večje razlike. Veliko tekmecev je izgubilo nekaj časa. Zadovoljen sem, ker sem bil v ospredju, ampak v naslednjih dneh moramo ostati zbrani," je po koncu etape organizatorjem Gira dejal 24-letni Bernal.

Taktično je njegova ekipa v zahtevni etapi dobro krmarila do ugodnega razpleta. "Že ko je Emanuel Buchmann pospešil, je bil tempo v skupini favoritov zelo visok, zato sem po radijski zvezi vprašal, če nam je nevaren. Rekli so mi, da je več kot minuto in 40 sekund za mano v skupnem seštevku. Imel sem torej nekaj manevrskega prostora, zato sem malce čakal. Na koncu sem ga po napadu ujel, sodelovala sva in pridobila še nekaj časa v primerjavi z ostalimi,"je ocenil Bernal.

V boju za etapno zmago je bilo danes 11 kolesarjev, ki so se kmalu po začetku v Perugii odlepili od glavnine. Ta jim je omogočila tudi do 15 minut naskoka. V zaključku etape sta se na zadnjem, četrtem makadamskem odseku ter nato na zadnjem vzponu na Lume Spento (4,3 km/6,4 %) odlepila dva ubežnika in obračunala za zmago.