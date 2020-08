Bernal po porazu Ineosa na Tour de l’Ainu: Ni razloga za paniko

Roglič je imel ob sebi tri izjemne pomočnike – Toma Dumoulina , Steven Kruijswijka in Georgea Bennetta , ki so mu bili vseskozi na razpolago. Na drugi strani je Bernal lahko računal na dva bivša zmagovalca Toura Chrisa Frooma in Gerainta Thomasa , ki pa sta, ko je šlo zares, hitro odpadla. Na zadnji etapi je Thomas popustil že pred začetkom vzopna na Grand Colombier, Froome pa je omagal kakšnih osem kilometrov pred ciljem. Za primerjavo, Roglič je imel še dva kilometra pred ciljem ob sebi vse tri najboljše pomočnike.

Na koncu je nizozemsko falango s samostojnim napadom nekoliko razbil Bernal, a mu je Roglič brez težav odgovoril in prišel do še druge zaporedne zmage. 23-letni Kolumbijec kljub porazu v cilju ni zganjal panike, saj meni, da je do začetka francoske pentlje še dolga pot:"To je dirka, ki služi kot priprava za Tour, zato je logično, da vsi še niso na najvišjem nivoju. Marsikdo od najboljših je danes hitro popustil, kar pa ne pomeni, da ne bo v igri za zmago čez en mesec."

"Moramo biti mirni. Sem (na dirko Tour de l’Ain, op. a.) smo prišli z namenom čim boljšega treninga pred dirko po Franciji. Zagotovo smo si želeli zmage, a bolj pomembno je, kako bomo pripravljeni, ko bo šlo zares," je še dejal Bernal. Kolumbijec je na ta način skušal vsaj nekoliko razbremeniti Frooma in Thomasa, ki sta se po prvem resnejšem preizkusu sezone takoj znašla na udaru kritik.

Ekipa Jumbo Visma je že pred časom naznanila osmerico kolesarjev, ki bodo dirkali na tritedenskem francoskem peklu, na drugi strani pa Ineos tega še ni storil. Ob nedavnih skromnih predstavah se tako poraja vprašanje, ali bo Froome v zadnji sezoni pred selitvijo k izraelskemu Start-Up Nationu, sploh dobil svoje mesto na Touru. Odgovor na to bi znal dati petetapni kriterij Dauphine z začetkom v sredo. Predvsem oba izkušena Britanca bosta tam iskala priložnost za maščevanje, medtem ko bodo v nizozemskem taboru skušali potrditi to, kar so pokazali na Tour de l’Ainu – da so vsaj za zdaj najboljša ekipa v karavani.