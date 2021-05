Bernal preživel silovit napad Yatesa, denarna nagrada 19. etape za žrtve nesreče

Predzadnja etapa letošnjega Gira v Alpah se je odločala v zadnjih kilometrih, šest pred koncem je bila peterica še skupaj, Simon Yates, Novozelandec George Bennett, Portugalec Joao Almeida, Italijan Damiano Caruso in RusAleksander Vlasov, slednja sta drugi in četrti v skupnem seštevku, so imeli okrog 50 m prednosti pred Bernalom, ki pa je bil še vedno obkrožen s svojimi ekipnimi kolegi. Le 600 m pozneje je pospešil Yates, ki je imel pred rožnato majico tri kilometre pred ciljem 22 sekund naskoka, kilometer pozneje pa dve sekundi manj. Kilometer in pol pred zaključkom je imel Yates 18 sekund prednosti pred Bernalom in Almeido, 33 pa pred Carusom. Petsto metrov pred ciljno črto Yates ni popustil, sledil mu je Almeida, Carusa pa je skušal ujeti Vlasov, a se ga je Italijan otresel, v taki razvrstitvi pa so bili nato tudi na koncu.

Yates je dobil četrto etapo na Giru, leta 2018 je bil najboljši že v Gran Sassu, Osimu in Sappadi. Kolesarji in ekipe so se že pred etapo odločili o dobrodelnem namenu nastopa. Nagradni izkupiček bo šel tako žrtvam nedeljske nesreče, v kateri je umrlo vseh 14 ljudi, razen dečka, ki je v četrtek prišel k zavesti in ga bodo kmalu premestili z intenzivne nege. Medtem so iz tožilstva sporočili, da trem aretiranim predstavnikom družbe, ki upravlja z žičnico, grozijo zelo visoke kazni.

Nedeljska nesreča se je zgodila na žičnici, ki prevaža potnike iz letoviškega mesta Stresa ob obali jezera Maggiore na vrh gore Mottarone v deželi Piemont. Prizorišče tragičnega dogodka je le 100 m oddaljeno od vzpona v etapi na Mount Mottarone. Pred nedeljskim zaključkom dirke se bodo v soboto kolesarji podali še v 20. etapo, ki bo potekala med Verbanio in Alpe Motto, dolga bo 164 km. "To bo zelo težka etapa, bomo videli, koliko moči je še ostalo v nogah,"je povedal Yates, ki pa je bil zelo zadovoljen z današnjim razpletom.