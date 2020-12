Bernal še nima koledarja za leto 2021, vse bo odvisno od okrevanja

"Nič še ni definiranega, vse bo odvisno od poškodbe hrbta. Okrevanje gre dobro, a bo treba še počakati, da vidimo, kaj se bo dogajalo, ko bo šlo zares. Vnetja sicer ni več, kolo vozim brez bolečin, a po takih težavah, kot sem jih imel, je težko kar koli napovedovati," besede Egana Bernala povzema kolesarski spletni portal Cyclingnews.

Kolumbijec bo imel v ekipi še močnejšo konkurenco, kot jo je imel do zdaj. Ineos je sicer zapustil Christopher Froome, a so se mu pridružili odlični hribolazci: Adam Yates, Richie Porte, letos za Tadejem Pogačarjemin Primožem Rogličemtretji na Touru, in Dani Martinez. Če upoštevamo še Gerainta Thomasa, zmagovalca Toura 2018, Taa Geoghegana Harta, zmagovalca letošnjega Gira, in Richarda Carapaza, drugega na letošnji Vuelti, bo zelo težko določiti prvega kapetana za največje dirke.

Neuradne novice pravijo, da želi ekipa Bernala poslati na Giro, a morajo organizatorji najprej predstaviti traso. Znano je, da se bo "italijanska pentlja" začela na Siciliji 8. maja. Na lanskem Touru je Bernal zaradi bolečin v hrbtu odstopil pred 17. etapo.