Bernal: Sem kot Robocop

"Želim si nastopiti na čim več dirkah in zbrati čim več kilometrov na kolesu. Zelo sem srečen, da sem spet lahko zraven, potem ko sem bil skoraj mrtev," je po sredinem prologu v Weimarju povedal Egan Bernal. Kolumbijec se je hudo poškodoval januarja na treningu v domovini. Z visoko hitrostjo se je takrat zaletel v stoječi avtobus. Zmagovalec francoskega Toura iz leta 2019 si je pri tem zlomil več kot 20 kosti, tri dni je preležal v komi.

Rehabilitacija je bila zahtevna in dolgotrajna, Bernal pa pravi, da posledice še vedno čuti. "V telesu imam po nesreči tudi številne kovinske ploščice. Sem kot Robocop." A kot dodaja kolesar, zase upa, da ga to ne bo ustavilo in da bo prihodnje leto spet lahko oddirkal normalno sezono.