Bernal dobil skrajšano kraljevsko etapo in ostaja vodilni

Etapa je potekala po spremenjeni trasi – zaradi slabega vremena, snega in poledice so kolesarji izpustili prelaza Fedaia in Pordoi. Etapa je bila tako namesto 212 km dolga 153 km. Cilj je bil še vedno v Cortini d'Ampezzo, izziv pa je ostal prelaz Giau na višini 2233 metrov, 20 km pred ciljem v Cortini, dragulju Dolomitov.

Egan Bernal je ciljno črto prečkal s časom 4:22:41 ure, drugo mesto je pripadlo Francozu Romainu Bardetu (Team DSM) z zaostankom 27 sekund, z istim zaostankom je ciljno črto prečkal domači matador Damiano Caruso (Bahrain Victorious), ki je bil tretji. Bernal je na kraljevski etapi v psihološkem smislu dobil zelo pomembno vmesno bitko v boju za končni cilj.