Bernala po zlomu na Touru ne bo na SP

Kolumbijska kolesarska zveza Egana Bernala, člana ekipe Ineos Grenadiers, naposled ni uvrstila na seznam potnikov za Imolo, kjer bo od 24. do 27. septembra na sporedu SP. Na kolumbijskem seznamu so trenutno tretji, četrti in deseti na Touru, Rigoberto Uran, Miguel Angel LopezinNairo Quintana. Poleg njih bodo na dirkališču Enza in Dina Ferrarija v kultni Imoli nastopili še Sergio Higuita, Daniel Martinez, Harold Tejada, Esteban ChavesinSergio Henao.

Tudi Kolesarska zveza Slovenije je že sporočila deseterico, med katerimi bo v naslednji dneh slovenski selektor Andrej Hauptman izbral dokončno sestavo ekipe za SP. Na seznamu so Primož Roglič (Jumbo-Visma),Tadej Pogačar, Jan Polanc(UAE Team Emirates),Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Grega Bole, Luka Pibernik (vsi Bahrain-McLaren), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) inJanez Brajkovič(Adria Mobil).

Selektor ženske reprezentance Gorazd Penko je za nastop na SP na širši seznam dodal Eugenio Bujak, Uršo Pintar, Urško Žigart, Urško Bravec(vse Ale BTC Ljubljana) inŠpelo Kern (Lviv Cycling Team).