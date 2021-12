Bernard Tomić: Zaradi Đokovića sem postal vegan

Bernard Tomić pa je priznal, da je včasih redno jedel hitro hrano in ni bil najbolj zdrav igralec na ATP Touru. "Res je, rad imam hitro hrano, ampak to, kar sem počel, ni profesionalno. Pred nekaj leti sem svojo prehrano spremenil v vegansko, navdih sem dobil pri Novaku Đokoviću," je o veliki spremembi v svojem življenju povedal Tomić.

260. igralec na svetovni lestvici ATP je odločitev, da bo postal vegan, sprejel pred tremi leti. Spodbudili so ga uspehi Novaka Đokovića , odkar se je Srb odpovedal hrani živalskega izvora. Đokoviću sicer ni pretirano všeč, ko zanj uporabijo oznako vegan, saj trdi, da je njegova dieta predvsem zelo stroga in načrtovana, ker se izogiba tudi uživanju glutena.

'Verjamem v karmo'

Kljub ne ravno visoki uvrstitvi na lestvici ATP je Avstralec hrvaških korenin prepričan, da je ta odločitev bila pravilna: "Počutim se odlično. Ne nameravam se vrniti k staremu načinu prehranjevanja, ker sem ponosen vegan."

Spregovoril je tudi o tem, da mesa ne pogreša: "Ne razumite me narobe, okus mesa je neverjeten, ampak ga ne pogrešam, ker so v to vključene živali, za katere rad skrbim. Verjamem v karmo in zdaj vem, da počnem pravo stvar. Tudi zaradi svojega zdravja, ki je postalo veliko boljše v zadnjih letih."