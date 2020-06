Ecclestone: Včasih so temnopolti bolj rasistični kot belci

Hamilton je v zadnjih tednih večkrat javno podprl gibanje "Black Lives Matter" in dejal, da je formula 1 šport, kjer prevladujejo belci. Zavoljo tega se je zavzel za ustanovitev komisije, ki bi večjemu številu temnopoltih utrla pot v formulo 1.

Njegovo moštvo Mercedes in še nekateri drugi dirkači so že podprli Hamiltonovo pobudo, vodstvo formule 1 pa je minuli teden napovedalo aktivno dejanje v boju zoper rasizem in družbeno neenakost pod geslom #WeRaceAsOne.

Je pa precej prahu Ecclestone dvignil z izjavo, da je za vse ljudi enako. "V veliko primerih so temnopolti ljudje bolj rasistični kot belci," je izjavil Ecclestone, organizacija Formula 1 pa se je v posebnem sporočilu že distancirala od njegovih izjav, češ da Ecclestone od leta 2017 ni več član Formule 1. "Takšne besede nimajo mesta v družbi," so še sporočili iz Formule 1.