Bernie Ecclestone po preobratu priznal davčno utajo

Po obtožnici je Ecclestone navedel, da je v tujini ustanovil le en sklad, katerega upravičenke so bile njegove tri hčere Deborah , Tamara in Petra . Britanska finančna in davčna uprava pa meni, da se je Ecclestone sam želel okoristiti z neprijavljenim premoženjem v tujini. Teoretično je možna kazen do deset let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ecclestone je formulo 1 popeljal do neslutenih višav, odkar je ob koncu sedemdesetih let prevzel oglaševalske in televizijske pravice. Slabih 1,60 metra visoki Britanec je kot močan generalni direktor tekmovanje spremenil v globalno, milijardno podjetje.

Ecclestone je nenehno odpiral nove trge in se ni izogibal politično kontroverznim državam in vladarjem. S svojim mnenjem o diktaturah in z drugimi eksplozivnimi izjavami je vedno znova povzročal nerazumevanje in škandale, še piše dpa.