Berrettini Federerju: Hvala za lekcijo, koliko sem ti dolžan?

"Mislim, da nisem igral svoje najboljše tekme, toda danes je bil zame Roger predober. Igral je zelo dobro, jaz pa sem bil nekoliko napet," je iskreno priznal Italijan, ki je v uvodnem krogu Wimbledona izločil edinega slovenskega moškega predstavnika v glavnem delu žreba Aljaža Bedeneta. "Pred tekmo sem bil pripravljen na to, da bo igral dobro, a ko je začel igrati tako, je bilo zame težko narediti kar koli," je Matteo Berrettini še opisal kratek, vsega 74 minut dolg obračun. Italijana so morda zdelali živci, morda pet nizov dolg obračun z Diegom Schwartzmanom v šestnajstini finala, ki se je zaključil šele po štirih urah in 23 minutah.

"Nisem dobro čutil svojih udarcev: servisa, forehanda, backhanda, vsega … Nisem se dobro počutil niti nisem tega pričakoval. Pričakoval sem, da bom napet, da mogoče ne bom pripravljen, toda ne na takšen način. Govoril sem si, da je to nekaj običajnega. Zame - to je bilo prvič na osrednjem igrišču proti Federerju - je to logično," je Berrettini še iskal razloge za ekspresen poraz.