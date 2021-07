Berrettini v polfinalu zaključil pravljico Hurkacza

Matteo Berrettini, sicer sedmi nosilec letošnjega Wimbledona, je obračun s Hubertom Hurkaczem, za katerega je to bil sploh prvi polfinale katerega koli grand slama, začel bistveno bolj odločno, predvsem na svoj začetni udarec je deloval zelo suvereno. V prvih šestih igrah niti Italijanu niti Poljaku ni uspelo 'zlomiti' nasprotnika, prvi pa je do odvzema servisa nasprotnika prišel Berrettini v sedmi igri, nato pa je 25-letnik vajo ponovil še v deveti in se tako veselil prvega niza z rezultatom 6:3.

V drugem je Hurkacz povsem popustil, Berrettini je ob 76-odstotni uspešnosti prvega servisa Poljaku zavezal kravato (6:0) in po manj kot uri je že vodil z 2:0 v nizih. Tretji niz je bil bistveno bolj izenačen kot prejšnja dva, oba igralca sta svoja začetna udarca uspešno držala vse do podaljšane igre. Zanimiv podatek je ta, da si v tretjem nizu niti eden od igralcev ni priboril 'break' žogice. Poljak je, potem ko se je kar namučil, da je dobil dvanajsto igro tretjega niza, začutil svojo priložnost in agresivno odprl podaljšano igro. To se mu je izplačalo, saj je z dvema 'mini-breakoma' hitro povedel s 4:0. Poljak je prednost uspešno zadržal in se veselil osvojenega niza. V podaljšani igri tretjega niza je slavil z rezultatom 7:3.