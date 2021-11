Berrettini zaradi poškodbe odpovedal še nastop v Davisovem pokalu

Matteo Berrettini je v prvem krogu domačega turnirja v Torinu igral proti Nemcu Alexandru Zverevu, izgubil prvi niz, nato pa si poškodoval trebušno mišico in dvoboj predal.

Danes je na družbenih omrežjih sporočil, da mu poškodba ne omogoča igranja na najvišji ravni. "Takšne novice si nikoli ne bi želel objaviti ob koncu moje najboljše sezone v karieri. Nesmiselno je govoriti o tem, kako zahtevni in žalostni so bili zame zadnji dnevi," je še ob tem zapisal Berrettini.

Italijansko reprezentanco, ki se bo v skupinskem delu pomerila s Kolumbijo in ZDA, bodo tako sestavljali Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego in Lorenzo Musetti. Kljub odpovedi Berrettinija je vseeno jasno, da so Italijani za turnir sestavili zelo močno reprezentanco.