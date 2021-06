Berrettiniju zmaga v Queensu

Po porazu je Britanec Norrie čestital Italijanu: "Čestitke tebi Matteo in tudi tvoji ekipi. Za tabo je odličen teden in danes si bil preprosto predober zame." Berrettini je prvi debitant po Borisu Beckerju leta 1985, ki je turnir v Queensu tudi osvojil. Dobra novica za Italijana je dejstvo, da je Becker nekaj tednov pozneje zmagal tudi na velikem Wimbledonu. "Misel, da se moje ime omenja ob Borisu Beckerju je nora. Ta turnir spremljam od mladosti in z zmago se mi so se mi uresničile sanje," je z velikim nasmehom na obrazu povedal prvi Italijan v zgodovini, ki je zmagal na omenjenem turnirju.