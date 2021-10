Bertoncelj po prvem dnevu kvalifikacij peti, za nastop v finalu ima minimalne možnosti

"Čas je, da se generacija zamenja. Če se mi po kakšnem čudnem ključu izide, bom seveda najsrečnejši na svetu, a realno ne računam na to," je sklenil najboljši slovenski telovadec po slovesu šampionov Aljaža Pegana in Mitje Petkovška .

"Škoda, mislim, da mi bo le malo zmanjkalo. Takole na oko bi rekel, da bom končal nekje okrog 13. mesta. Le malo bo zmanjkalo, tri ali štiri desetinke. Škoda. Sestavo sem opravil solidno, tako da si ničesar ne očitam. Dal sem vse od sebe," je še dejal Bertoncelj, ki se na konju meri tudi z do 18 let mlajšimi tekmeci.

Četudi so danes nastope že opravili kitajski, ruski, ukrajinski in madžarski telovadci, ki so med najboljšimi na konju z ročaji, pa v sredo nastopi čakajo še telovadce skupin 3 do 8, kar pomeni, da bo šele takrat jasno, ali se je Bertonclju na zadnji tekmi več kot 15-letne profesionalne kariere spet uspelo prebiti med osmerico najboljših na svetu.

Doslej mu je s SP najboljši dosežek uspel s četrtim mestom leta 2014 v kitajskem Nanningu.