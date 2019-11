Bertoncelj: Primarni cilj je kolajna na domačem SP

"Glede na lansko sezono sta dve bistveni razliki. Prva je, da smo v trenažnem procesu pri načrtovanju stvari malo poenostavili in nadaljevali delo od lanske sezone, kot drugo pa bi izpostavil bistveno boljši zdravstveni karton ekipe. Bilo je manj poškodb, le tri lažje, ki so pod 'kontrolo' in trening ni bil oviran," je na razlike v primerjavi z lanskim pripravljalnim obdobjem opozoril glavni trener.

Lanska sezona je bila za Slovence precej turbulentna, spopadali so se z različnimi težavami, največji udarec za ekipo pa je bila poškodba enega od nosilcev reprezentance Petra Prevca . Slovenski skakalci so pod vodstvom Gorazda Bertonclja minulo sezono precej zaostali za začrtanimi cilji, vsaj za konec pa so na poletih v Vikersundu in domači Planici popravili vtis.

Drugačna slika kot v minuli sezoni

"Lansko sezono pred startom je bil le Zajc dobro pripravljen, zelo dober start je imel tudi Domen Prevc, ki je potem na novoletni turneji povsem omagal. Letos je slika drugačna, več je fantov, ki lahko posežejo visoko. Vsaj po mojem mnenju je ekipa bistveno boljša, močnejša," je formo svojih varovancev ocenil Bertoncelj, ki bo na Poljsko odpeljal Timija Zajca, Petrain Domna Prevca, Anžeta Laniška, Tilna Bartola, Anžeta Semeničain Roka Justina.

Kot je večkrat poudaril, sta ta čas najbolje pripravljena Zajc in Lanišek, a glavni trener vseeno opozarja, da eno je trening, drugo pa tekma: "Biti najboljši na treningu znotraj ekipe je nekaj povsem drugega, kot biti med najboljšimi na tekmi. Tekma predstavlja notranji stres, ki ga je treba premagati, in šele po tem bomo videli, kdo bo najboljši posameznik v ekipi."

Ni še 'superzadovoljen'

Trenerji so med poletnimi pripravami tekmovalce skušali razbremeniti tudi z zabavnimi dejavnostmi, kot so paintball, kolesarjenje in učenje golfa, in Bertoncelj meni, da so bile te dobrodošle predvsem pri grajenju timskega duha in ustvarjanju dobre klime znotraj ekipe.

Z opravljenim delom je zadovoljen, a, kot pravi, ni še superzadovoljen: "Superzadovoljen s pripravljenostjo fantov si takrat, ko veš, da jih imaš štiri ali pet povsem v špici. Tako, kot so bili pred dvema letoma močni Norvežani, vedno je kdo stal na stopničkah, poleti so bili močni Japonci, Nemci ... Na tak način. Na skakalnici sta v času priprav v naši ekipi malo izstopala Lanišek in Zajc, potem so jima sledili brata Prevc, Bartol, Justin, Semenič."

Vse podrejeno ekipni in posamična tekmi na SP v Planici

Lansko zimo skakalci začrtanih ciljev niso dosegli, naš najboljši v svetovnem pokalu je bil ob koncu sezone Zajc na devetem mestu, a tudi za prihajajočo zimo, katere vrhunec bo v Planici, imajo v trenerskem štabu visoke cilje.

"Primarni cilj je seveda kolajna na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici, bodisi ekipna bodisi posamična. Drugi, skorajda enakovreden cilj, je vezan na celotno sezono svetovnega pokala, v kateri si želimo osemkrat posamične in dvakrat ekipne stopničke. Skupno si želimo enega fanta do šestega mesta, enega do 12., v pokalu narodov pa bi radi osvojili vsaj 4000 točk, v kolikor bo število tekem ostalo približno enako načrtovanemu. Poseben cilj je spet tudi novoletna turneja, kjer si želimo enega fanta med najboljšo osmerico," je rezultatske cilje nanizal Bertoncelj.

"Upam, da nam bo uspelo spodbudno začeti sezono, saj bo potem nadaljevanje brez dvoma lažje. Na ekipni tekmi se želimo vmešati v boj za stopničke, na posamični pa bi rad videl dva fanta med najboljšo deseterico ter še dva do 20. mesta," je o pričakovanjih za start v Wisli konec tedna dejal glavni trener.