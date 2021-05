Bezjak prvak Evropske lige

Magdeburg je nekdanji pokal EHF osvojil tudi v letih 1999, 2001 in 2007, ob tem je trikrat slavil tudi v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini. V letih 1978 in 1981, ko je v finalu premagal ljubljanski Slovan, se je to tekmovanje imenovalo pokal prvakov, leta 2002 pa je osvojil zdajšnjo ligo prvakov.

Pri zasedbi iz Magdeburga sta bila na finalni tekmi v Mannheimu najbolj učinkovitaTim Hornke inOmar Magnusson, ki sta dosegla po sedem golov, medtem ko jeMarko Bezjak prispeval zadetek. Pri ekipi iz nemške prestolnice sta bila strelsko najbolj razpoložena Hans Lindberg z osmimi in Paul Drux s štirimi goli.