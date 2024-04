Bezjaku zaradi incidenta na tekmi enoletna prepoved igranja

Na tekmi 5. kroga lige za prvaka je do incidenta prišlo ob koncu prvega polčasa pri izidu 16:9 v korist gostov iz Zagreba, potem ko se domačini še enkrat več niso strinjali z odločitvijo glavnih sodnikov in delegata. V gneči ob zapisnikarski mizi se je nato 37-letni Bezjak z ramo zaletel v tedanjega delegata Anta Josića, ki je potreboval zdravniško pomoč. Delegat je takrat namreč opozoril sodnika na dodatno dvominutno kazen za Bezjaka, ta pa je odšel s terena in se namerno v predel rame in reber zaletel v Josića. Po nadaljnjem prerivanju obeh ekip so tekmo prekinili.