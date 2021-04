Bianca Andreescu in Ashleigh Barty za naslov v Miamiju

Dvoboj je trajal dve uri in 45 minut, grška tenisačica Maria Sakkaripa je v odločilnem nizu dvakrat servirala za zmago pri 5:4 in 6:5, a tega ni uspela realizirati. Dvajsetletna Kanadčanka Bianca Andreescu se je vrnila in bo po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe (izpustila je celotno sezono 2020) zaigrala v prvem finalu po zmagi na OP ZDA leta 2019. V finalu jo čaka branilka naslova iz Miamija leta 2019,Ashleigh Barty, ki je bila prepričljivo boljša od pete nosilke Jeline Svitoline. Lani je turnir v Miamiju zaradi pandemije covida-19 odpadel.

V moški konkurenci sta znana oba polfinalna para prvega mastersa v sezoni v Miamiju. V prvem se bosta pomerila Španec Robert Bautista Agut in ItalijanJannik Sinner, v drugem pa Poljak Hubert Hurkacz in Rus Andrej Rubljov. Nihče od četverice doslej v svoji karieri še ni osvojil turnirja na tej ravni.

Izidi, Miami, ATP (2,83 milijona evrov):

- četrtfinale:

Andrej Rubljov (Rus/4) - Sebastian Korda (ZDA) 7:5, 7:6 (7);

Hubert Hurkacz (Pol/26) - Stefanos Cicipas (Grč/2) 2:6, 6:3, 6:4;

Miami, WTA (2,83 milijona evrov):

- polfinale:

Ashleigh Barty (Avs/1) - Jelina Svitolina (Ukr/5) 6:3, 6:3;

Bianca Andreescu (Kan/8) - Maria Sakkari (Grč/23) 7:6 (7), 3:6, 7:6 (4).