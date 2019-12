Povratek velikana: Martin Fourcade slavil v Östersundu, Fak 42.

Francoski biatlonec Martin Fourcade je zmagovalec 20-kilometrske posamične preizkušnje v švedskem Östersundu. Tudi na drugo in tretjo stopničko sta se zavihtela Francoza, in sicer Simon Desthieux in Quentin Fillon Maillet. Med prvo sedmerico sta se v izjemnem francoskem večeru prebila še Emilien Jacquelin (4.) in Florent Claude (7.), medtem ko je bil najboljši Slovenec Jakov Fak na 42. mestu.

Martin Fourcade (na fotografiji) je z rojaki uprizoril izjemno predstavo v osrčju Švedske. FOTO: Damjan Žibert Druga tekma nove sezone svetovnega pokala biatloncev je bila povsem francosko obarvana. Slavil je legendarni Martin Fourcade, ki je na 20-kilometrski preizkušnji zgrešen en strel, tako kot njegov rojak Simon Destieux, ki je zaostal 12,7 sekunde na drugem mestu. Na prvih štirih mestih so bili Francozi, sledila sta Quentin Fillon Maillet(+ 1:50,8/3 zgrešeni streli) in Emilien Jacquelin(2:17,8/2). Slovenski tabor je razočaran zapustil prizorišče. Najboljši od četverice, ki je krepko zaostala za najboljšimi, je bil Jakov Fakna šele 42. mestu (6:06,8/3), ostali pa so bili daleč tudi od novih točk pokala. Sedemindvajsetletni Rok Tršanje končal na 60. mestu (+7:24,5/2), Klemen Bauerje bil 65. (7:44,3/6), 19-letni debitant Alex Cisarpa je bil 92. med 105 uvrščenimi (+11:41,4/3). Prva zmaga po letu dni

Za francosko četverico je bil peti Švicar Benjamin Wenger, šesti pa Norvežan Tarjei Boe, popoln francoski dan pa je na sedmem mestu zaokrožil Florent Claude. Fourcade je po težavah v minuli zimi, ki jo je v seštevku pokala končal na osmem mestu, tokrat povsem dotolkel tekmece. Za prvo zmago po letu dni in 77. v karieri mu je en zgrešen strel prav ob koncu preprečil, da bi se še bolj oddaljil od Destieuxa, ki je edini zaostal pod minuto. Na uvodni tekmi zime 1. decembra, prav tako v Östersundu, je bil na 10 km Fourcade peti, na prvih dveh mestih sta bila norveška brata Johannes Thingnes Boe in Tarjei Boe. Prvi je bil tokrat 10., v prejšnji zimi pa je veliki globus osvojil z rekordnimi 15 zmagami na 24 tekmah. Pred tem je bil s 14 zmagami v eni sezoni rekorder Fourcade, ki je tokrat je prevzel tudi vodstvo v svetovnem pokalu. Prvi dan letošnjega decembra se je nekaj bolje razpletel za Slovence kot tokratni nastop, 23. je bil Fak, do točk je na 34. mestu pripel tudi Bauer. Triintridesetletni Bauer in leto dni mlajši Fak druge tekme zime tekme nista začela najbolje, Bauer je dvakrat zgrešil že na prvem strelskem postanku. Fak je sicer podrl vse tarče, na drugem postanku pa sta bila oba po enkrat neuspešna. A je Fak tekel še počasneje od reprezentančnega kolega in po slabi tretjini nastopa zaostajal že za več kot deset sekund. Bauer je nato zgrešil še trikrat, dvakrat na zadnjem postanku, in še bolj zdrsel po razpredelnici. Bauer tako ni bil niti drugi Slovenec, ampak tretji, pred njim je bil Tršan z le dvema zgrešenima streloma, oba je pridelal na drugem streljanju. Cisar pa je tekmoval na svoji prvi tekmi med člani v svetovnem pokalu v karieri. Po enkrat je zgrešil v treh streljanih, le drugi postanek je zapustil z vsemi podrtimi tarčami ter nekaj več kot 11 minut in 41 sekund zaostal za Fourcadom, sedemkratnim skupnim zmagovalcem svetovnega pokala. Izidi, moški, 20 km: 1. Martin Fourcade (Fra) 52:15,3 sekunde/1 zgrešen strel

2. Simon Destieux (Fra) + 12,7/1

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:50,8/3

4. Emilien Jacquelin (Fra) 2:17,8/2

5. Benjamin Wenger (Švi) 2:28,2/1

6. Tarjei Boe (Nor) 2:28,2/2

...

42. Jakov Fak (Slo) 6:06,8/3

60. Rok Tršan (Slo) 7:24,5/2

65. Klemen Bauer (Slo) 7:44,3/6

92. Alex Cisar (Slo) 11:41,4/3 - svetovi pokal, skupno (2):

1. Martin Fourcade (Fra) 100 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 92

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 91

4. Matvej Eliseev (Rus) 82

5. Simon Destieux (Fra) 81

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 77

...

35. Jakov Fak (Slo) 18

50. Klemen Bauer (Slo) 7