Biatlonci bodo priprave sklenili na Norveškem, Fak ostaja previden

Biatlonci imajo pred seboj dva velika cilja. Svetovni pokal, tudi januarsko domačo tekmo na Pokljuki, in svetovno prvenstvo, ki bo februarja na Norveškem. Na prvo tekmo odhajajo Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršanin mladi Alex Cisarv moški ter Polona Klemenčič, Nina Zadravec, Lea Einfaltin Nika Vindišarv ženski konkurenci.

"V svetovnem pokalu pri moških si v pokalu narodov želimo uvrstitev med deseterico in enega tekmovalca med deseterico v skupnem seštevku," je na predstavitvi povedal vodja panoge za biatlon Janez Ožbolt.

"Vsaj četverica naj bi osvojila tudi točke svetovnega pokala. Seveda so cilj tudi kakšne stopničke in vsaj ena uvrstitev štafete do osmega mesta. Pri dekletih si želimo obdržati kvoto treh tekmovalk in vsaj dve naj bi osvojili. Na svetovnem prvenstvu so želje prav tako visoke, uradni cilj pa ena uvrstitev do petega in dve do 15. mesta. Seveda si želimo tudi čim boljše nastope na Pokljuki, da tam razveselimo svoje zveste navijače,"je dodal Ožbolt.