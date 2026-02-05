Bil je pred zmago, nato je šel pogledat svoj telefon in do konca dvoboja izgubil vse točke

Po skoraj triurni drami ljubitelji tenisa govorijo o tem, kako je Ugo Humbert zapravil zmago, in ga na družbenih omrežjih obtožujejo, da je namerno izgubil. Humbert je vodil z 1:0 v nizih, nato pa je v drugem nizu doživel edini break na tekmi, ki je bil dovolj za 1:1. Nato je v tretjem nizu v deseti igri imel tri odločilne žoge za končno zmago. V tie-breaku, ki bi mu lahko prinesel zmago, je povedel s 4:3. Vendar se je nato zgodilo nekaj nenavadnega.

Pred osmo točko zaključne igre tretjega niza je šel v torbo in na kratko vzel telefon, da bi nekaj preveril. Vrnil se je na igrišče in bil, kot poročajo številni mediji, nemiren. Po preverjanju telefona in vrnitvi na igrišče je Humbert izgubil štiri točke zapored in pretrpel poraz ...

Na družbenih omrežjih so ga nato obtožili, da je tekmo namestil. Obstajajo tudi tisti, ki poudarjajo, da tekme na tako očitren način ne nameščajo, sploh ker gre za igralce v top 100. A se vsi strinjajo, da je Humbertova poteza nenavadna. Francoz še ni podal razlage ...