Bil je pred zmago, nato je šel pogledat svoj telefon in do konca dvoboja izgubil vse točke

Ljubljana, 05. 02. 2026 10.44 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
M.J.
Ugo Humbert

Nenavadna situacija v drugem krogu teniškega turnirja ATP 250 v Montpellierju. V povsem francoskem dvoboju je 37-letni Adrian Mannarino, 70. igralec na lestvici ATP, s 6:7, 6:3, 7:6 premagal Uga Humberta (27), ki je 38. na svetu. A izenačen dvoboj z nepredvidljivim, celo dramatičnim, zaključkom sploh ni glavna tema obračuna ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po skoraj triurni drami ljubitelji tenisa govorijo o tem, kako je Ugo Humbert zapravil zmago, in ga na družbenih omrežjih obtožujejo, da je namerno izgubil. Humbert je vodil z 1:0 v nizih, nato pa je v drugem nizu doživel edini break na tekmi, ki je bil dovolj za 1:1. Nato je v tretjem nizu v deseti igri imel tri odločilne žoge za končno zmago. V tie-breaku, ki bi mu lahko prinesel zmago, je povedel s 4:3. Vendar se je nato zgodilo nekaj nenavadnega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred osmo točko zaključne igre tretjega niza je šel v torbo in na kratko vzel telefon, da bi nekaj preveril. Vrnil se je na igrišče in bil, kot poročajo številni mediji, nemiren. Po preverjanju telefona in vrnitvi na igrišče je Humbert izgubil štiri točke zapored in pretrpel poraz ...

Na družbenih omrežjih so ga nato obtožili, da je tekmo namestil. Obstajajo tudi tisti, ki poudarjajo, da tekme na tako očitren način ne nameščajo, sploh ker gre za igralce v top 100. A se vsi strinjajo, da je Humbertova poteza nenavadna. Francoz še ni podal razlage ...

tenis atp

