'Bil je res pravi mali finale te skupine'

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je predtekmovanje v skupini B evropskega prvenstva končala s petimi zmagami in brez poraza. V zadnjem krogu je v Varni s 3:0 (29, 22, 30) premagala gostitelje Bolgare. V osmini finala jih čaka Turčija, Gregor Ropret pa svari, da je zdaj skupinski del zgodovina in pomembna je zgolj naslednja tekma.

Slovenska reprezentanca, dobitnica treh kolajn z evropskih prvenstev, je v lovu na četrto odličje prvič na prvenstvih predtekmovanje končala brez poraza in le z enim izgubljenim nizom. Zadnja žrtev je bila Bolgarija, ki je bila sicer enakovreden tekmec, čeprav je bil izid 3:0, so tekmo odločale malenkosti, praktično nekaj točk v dolgih končnicah. Gregor Ropret je po koncu priznal, da je bila tekma kljub pričakovanjem pred začetkom zelo zahtevna. "Res je, danes je bil pravi mali finale tega skupinskega dela, vsi smo pričakovali, da bo ta tekma odločala o prvem mestu. Bolgari so bili morda nekoliko slabši od pričakovanj, toda danes so pokazali, zakaj so bili poleg nas favoriti te skupine. Odigrali so zares fantastično tekmo pred krasno publiko. Toda mi smo stali od začetka do konca skupaj, tudi v tistih težkih trenutkih nismo popustili, nismo nekako izgubili glave. Delali smo vsak tisto, kar mora, in na koncu je bilo to dovolj za super zmago," je dejal.

icon-expand Gheorghe Cretu FOTO: CEV

Slovenija si je že pred obračunom z gostitelji zagotovila prvo mesto v skupini, zato bi lahko selektor Gheorghe Cretu odpočil nekatere igralce. A je bilo tudi nekaj dejavnikov, ki so govorili nasprotno. V boju za olimpijske igre je lahko vsaka zmaga pomembna, prav tako pa bi Bolgarija, na prvenstvu je že dvakrat izgubila, s tremi točkami prišla na drugo mesto v skupini in bi lahko v četrtfinalu lahko prišlo do vnovičnega medsebojnega obračuna, ki pa si ga Slovenci zagotovo ne bi želeli. Gostitelji Bolgari bi namreč lahko imeli tudi odličen dan in so lahko nevarni vsem reprezentancam. To so dokazali že v Ligi narodov, ko so Slovenijo gladko premagali, in konec koncev tudi tokrat.