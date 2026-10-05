Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Bil pred vrati raja, nato pa zapeljal s ceste in izgubil naslov

Ljubljana, 05. 10. 2026 13.55 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Oliver Solberg

Švedsko-norveški voznik relija Oliver Solberg je bil odlično na poti k osvojitvi naslova svetovnega prvaka, nato pa je dva ovinka pred ciljem storil napako, zapeljal s ceste in kljub temu, da je zmagal na dirki po Sardiniji, ostal praznih rok.

Potem ko je zadnji konec tedna začel z 21 točkami zaostanka, je Oliver Solberg prikazal izjemno vožnjo in poskrbel, da je o naslovu svetovnega prvaka odločala zadnja hitrostna preizkušnja. Če bi v njej premagal vodilnega v prvenstvu Elfyna Evansa, bi švedsko-norveški dirkač relija postal svetovni prvak.

Zdelo se je, da je bil 25-letnik na dobri poti do uresničitve svojih sanj, saj je imel pred Evansom že 1,9 sekunde prednosti. Le dva zavoja pred koncem je Solberg nenadoma zapeljal z makadamske ceste naravnost v grmovje in tako ostal brez naslova svetovnega prvaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Solberg se je uspel vrniti na cesto, dokončati hitrostno preizkušnjo in si zagotoviti zmago na reliju po Sardiniji, vendar je naslov prvaka kljub temu pripadel Evansu. "Pričakoval sem, da bo z zavojem vse v redu, in je tudi bilo, dokler se ni na zunanji strani pojavil grm, kot nekakšen makadamski nasip. Nisem pričakoval, da me bo tako potegnilo noter, tako da je bilo to popolno presenečenje," je na robu solz dejal Solberg.

"Do samega konca sem dajal vse od sebe in to je vse, kar lahko rečem. Nisem človek, ki bi odstopil. V to vlagam ogromno strasti. Zelo boli, a ne obžalujem ničesar. Če ne bi poskusil in bi izgubil zaradi časa, bi mi bilo še veliko težje, tako pa sem vsaj poskusil. Že to, da se mi je ponudila priložnost, da poskusim, je bilo nekaj neverjetnega," je nadaljeval 25-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ponosen sem, a boli. To so bile moje sanje. Resnično sem verjel, da mi lahko uspe, zato je zdaj prisoten čuden občutek. Za mano je odlična sezona, ki je bila sicer pravi vlak smrti, a to, da sem sploh imel priložnost, je bilo neverjetno. Težko zdaj govorim o tem. Bilo je odlično leto, v katerem sem se veliko naučil. Ničesar ne obžalujem, zdaj moram le gledati naprej v prihodnost, iz tega odnesti dobre stvari in upam, da je pred mano še veliko uspešnih let v reliju," je še dodal Solberg.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
reli oliver solberg elfyn evans smola zdrs

Veselje se je v trenutku spremenilo v grozo: zvezdnik lige NFL utrpel hudo poškodbo

24ur.com Mastnak na Rogli končal na petem mestu
24ur.com Grozen padec Pinturaulta. Francoza odpeljali s helikopterjem, zanj je sezona končana
24ur.com Antonelli po odstopu: Seveda me boli, a tako ali tako ne bi zmagal
24ur.com Ostal brez stopničk, a zadovoljen s formo: 'Smučanje je na visokem nivoju'
24ur.com Neponovljivi Pogačar v šampionskem slogu še petič zapored osvojil Lombardijo
24ur.com Rovanperä spet brez domače zmage, slavil Ogier
24ur.com Kranjec po slabši drugi vožnji ostal brez stopničk
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
b78
05. 10. 2026 16.08
Saj je še mlad in bo imel možnost drugo sezono
Odgovori
+1
1 0
Loptass
05. 10. 2026 14.45
Pregorel v želji. Še bo imel priložnosti. Evans pa si je po petih 2. mestih zaslužil, da je končno osvojil naslov, čeprav si je po eni strani sam kriv, da je bil večna št. 2, saj je v drugih polovicah sezone preveč popuščal.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
okusno
Portal
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984