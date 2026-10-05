Bil pred vrati raja, nato pa zapeljal s ceste in izgubil naslov

Potem ko je zadnji konec tedna začel z 21 točkami zaostanka, je Oliver Solberg prikazal izjemno vožnjo in poskrbel, da je o naslovu svetovnega prvaka odločala zadnja hitrostna preizkušnja. Če bi v njej premagal vodilnega v prvenstvu Elfyna Evansa, bi švedsko-norveški dirkač relija postal svetovni prvak. Zdelo se je, da je bil 25-letnik na dobri poti do uresničitve svojih sanj, saj je imel pred Evansom že 1,9 sekunde prednosti. Le dva zavoja pred koncem je Solberg nenadoma zapeljal z makadamske ceste naravnost v grmovje in tako ostal brez naslova svetovnega prvaka.

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Solberg se je uspel vrniti na cesto, dokončati hitrostno preizkušnjo in si zagotoviti zmago na reliju po Sardiniji, vendar je naslov prvaka kljub temu pripadel Evansu. "Pričakoval sem, da bo z zavojem vse v redu, in je tudi bilo, dokler se ni na zunanji strani pojavil grm, kot nekakšen makadamski nasip. Nisem pričakoval, da me bo tako potegnilo noter, tako da je bilo to popolno presenečenje," je na robu solz dejal Solberg. "Do samega konca sem dajal vse od sebe in to je vse, kar lahko rečem. Nisem človek, ki bi odstopil. V to vlagam ogromno strasti. Zelo boli, a ne obžalujem ničesar. Če ne bi poskusil in bi izgubil zaradi časa, bi mi bilo še veliko težje, tako pa sem vsaj poskusil. Že to, da se mi je ponudila priložnost, da poskusim, je bilo nekaj neverjetnega," je nadaljeval 25-letnik.

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