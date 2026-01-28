'Bil sem na poti domov', Đokovićevo polfinale rešila predaja nasprotnika

Novak Đoković je že v četrtfinale napredoval brez boja. Čeh Jakub Menšik je odstopil pred dvobojem četrtega kroga. Desetkratni zmagovalec Melbourna je bil v prvih dveh nizih povsem podrejen tekmecu s 4:6, 3:6. Delal je vrsto napak in je napredoval z obilno pomočjo sreče. Zdaj se bo za mesto v finalu pomeril bodisi z branilcem naslova Jannikom Sinnerjem bodisi z Američanom, osmim nosilcem Benom Sheltonom.

Lorenzo Musetti FOTO: Profimedia

"Res mi ga je žal, bil je veliko boljši igralec, nocoj sem bil že na poti domov," je dejal Đoković. "To se mi je že nekajkrat zgodilo. Imel je popoln nadzor. Tako nesrečno, ne vem, kaj bi drugega rekel. Danes bi moral nedvomno zmagati. Imam izjemno srečo, da sem danes to prebrodil." Z zmago v dvoboju proti Lorenzu Musettiju ima Đoković po novem največ zmag med posamezniki v Melbourne Parku, s 103. zmago je prehitel Švicarja Rogerja Federerja. S tem se je uvrstil tudi v 54. polfinale na turnirjih za grand slam in podaljšal rekord.

Lorenzo Musetti in Novak Đoković FOTO: Profimedia

A zdelo se je, da bo turnirja za Đokovića konec že danes. Z izjemno veliko neizsiljenimi napakami je bil sam svoj najhujši sovražnik, saj jih je samo v prvem nizu zbral 18, skupno pa 32, preden je Musetti predal dvoboj.

Na turnirju posameznic so znane vse štiri polfinalistke.

Američanka Jessica Pegula, šesta nosilka, je ugnala Amando Anisimovo, četrto nosilko, prav tako iz ZDA, s 6:2, 7:6 (1), Kazahstanka Elena Ribakina pa je bila gladko s 7:5, 6:1 boljša od nekdanje prve igralke sveta iz Poljske Ige Swiatek.

Arina Sabalenka FOTO: Profimedia