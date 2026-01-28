Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Bil sem na poti domov', Đokovićevo polfinale rešila predaja nasprotnika

Melbourne, 28. 01. 2026 09.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Novak Đoković

Novak Đoković, četrti igralec sveta, se je v sredo uvrstil v polfinale odprtega prvenstva Avstralije. Srbski zvezdnik ostaja v lovu na 25. naslov na turnirjih za veliki slam. Tekmec v četrtfinalu Italijan Lorenzo Musetti je namreč dvoboj predal zaradi poškodbe desne noge, potem ko je dobil prva dva niza, v tretjem pa je bil izid 1:3 za Srba.

Novak Đoković je že v četrtfinale napredoval brez boja. Čeh Jakub Menšik je odstopil pred dvobojem četrtega kroga. Desetkratni zmagovalec Melbourna je bil v prvih dveh nizih povsem podrejen tekmecu s 4:6, 3:6. Delal je vrsto napak in je napredoval z obilno pomočjo sreče. Zdaj se bo za mesto v finalu pomeril bodisi z branilcem naslova Jannikom Sinnerjem bodisi z Američanom, osmim nosilcem Benom Sheltonom.

Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti
FOTO: Profimedia

"Res mi ga je žal, bil je veliko boljši igralec, nocoj sem bil že na poti domov," je dejal Đoković. "To se mi je že nekajkrat zgodilo. Imel je popoln nadzor. Tako nesrečno, ne vem, kaj bi drugega rekel. Danes bi moral nedvomno zmagati. Imam izjemno srečo, da sem danes to prebrodil."

Z zmago v dvoboju proti Lorenzu Musettiju ima Đoković po novem največ zmag med posamezniki v Melbourne Parku, s 103. zmago je prehitel Švicarja Rogerja Federerja. S tem se je uvrstil tudi v 54. polfinale na turnirjih za grand slam in podaljšal rekord.

Lorenzo Musetti in Novak Đoković
Lorenzo Musetti in Novak Đoković
FOTO: Profimedia

A zdelo se je, da bo turnirja za Đokovića konec že danes. Z izjemno veliko neizsiljenimi napakami je bil sam svoj najhujši sovražnik, saj jih je samo v prvem nizu zbral 18, skupno pa 32, preden je Musetti predal dvoboj.

Na turnirju posameznic so znane vse štiri polfinalistke.

Američanka Jessica Pegula, šesta nosilka, je ugnala Amando Anisimovo, četrto nosilko, prav tako iz ZDA, s 6:2, 7:6 (1), Kazahstanka Elena Ribakina pa je bila gladko s 7:5, 6:1 boljša od nekdanje prve igralke sveta iz Poljske Ige Swiatek.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: Profimedia

Prva igralka sveta Arina Sabalenka na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije nadaljuje brezhiben niz. Prva nosilka je v torkovem četrtfinalu Melbourna premagala Američanko Ivo Jović s 6:3, 6:0 in se tako četrtič zaporedoma uvrstila v polfinale prvega turnirja za grand slam v sezoni.

Sabalenka se bo v polfinalu pomerila z Ukrajinko Jelino Svitolino, ki je bila prepričljivo boljša od Američanke Coco Gauff.

novak đoković lorenzo musetti predaja polfinale odprto prvenstvo avstralije
  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Dnevni horoskop: Ovni bodo odkriti, dvojčki bodo igrivi
Dnevni horoskop: Ovni bodo odkriti, dvojčki bodo igrivi
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Sok granatnega jabolka in zdravje srca: kaj kažejo obstoječe raziskave
Sok granatnega jabolka in zdravje srca: kaj kažejo obstoječe raziskave
Zakaj je lahko opustitev diet v tem letu bolj zdrava odločitev, kot si mislite
Zakaj je lahko opustitev diet v tem letu bolj zdrava odločitev, kot si mislite
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Hitri nizkokalorični obroki: 3 preprosti recepti za kosilo ali večerjo
Hitri nizkokalorični obroki: 3 preprosti recepti za kosilo ali večerjo
Živila, ki zmotijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki zmotijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469