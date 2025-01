Bills proti Chiefs, Eagles proti Commanders v končnici NFL

Philadelphia Eagles so tik pred vrnitvijo na super bowl. V končnici lige NFL so z 28:22 premagali Los Angeles Rams in se bodo naslednji teden v finalu konference NFC pomerili z Washington Commanders. V finalu konference AFC pa se bosta merila podajalca Josh Allen pri Buffalo Bills in Patrick Mahomes pri branilcih naslova Kansas City Chiefs.

Dve leti po porazu v super bowlu proti Kansas City Chiefs orlom iz Philadelphie manjka le še ena zmaga, da bi se znova udeležili spektakla 9. februarja v New Orleansu. "Vesel sem te zmage. Velika zasluga gre naši obrambi, našli smo pot do zmage in to je vse, kar je pomembno v tem delu tekmovanja," je dejal podajalec orlov Jalen Hurts. "Pogoji so bili odlični, a navijači še boljši," je dejal njegov soigralec Saquon Barkley, ki je blestel z dvema zadetkoma.



Hurts, ki je po polčasu igral z opornico na kolenu, je na vprašanje ameriške televizije, ali je v redu, odgovoril: "Lahko sem končal tekmo." Zdaj ga čakajo nadaljnji pregledi. Rahlo sneženje v Philadelphii se je med polčasom okrepilo, igrišče pa se je spremenilo v belo preprogo in postalo velik izziv za obe ekipi. Slab oprijem za roke in noge je povzročil več izgubljenih žog in trenutkov šoka na obeh straneh.

Washington Commanders FOTO: AP icon-expand

Barkley pa se je z vremenom dobro spopadel. Že v svoji prvi sezoni za Eagles je dokazal svoj ogromen pomen in poleg dveh touchdownov pridobil tudi 205 jardov. Ker je strelec Jake Elliott dvakrat zgrešil dodatno točko, so imeli Rams priložnost za zmago, saj so 26 sekund pred koncem zaostajali le za šest točk. A nato je obramba zaustavila zadnji napad gostov.



Medtem pa so Baltimore Ravens v konferenci AFC izpustili na videz varno žogo, zato bo na poti do super bowla na vrsti dvoboj med Buffalo Bills in Kansas City Chiefs. Bills so v končnici lige NFL premagali Ravens s 27:25 in se prvič po štirih letih uvrstili v konferenčni finale AFC. Malo pred koncem tekme je nogometaš Ravens Mark Andrews izpustil kratko podajo, ki jo je pravzaprav že ujel. To bi pomenilo izenačenje gostov.





Mecole Hardman FOTO: AP icon-expand

V sneženju in na minus osmih stopinjah Celzija je prvi mož Bills Josh Allen dobil tudi težko pričakovani dvoboj podajalcev z Lamarjem Jacksonom. Jackson si je dovolil prestrezanje, Allen ni zgrešil podaje in dosegel dva lastna zadetka. "Vse leto smo poslušali: 'Nimamo talenta, premajhni smo, ne moremo teči ...' Tako sem ponosen na našo obrambo," je dejal Allen o svojih soigralcih. "Vem, da bomo uživali v tem večeru, potem pa bomo svojo pozornost usmerili k Chiefs."