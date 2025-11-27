Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Biološki moški 'Najmočnejša ženska na svetu'

Ljubljana, 27. 11. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Številne športnice so dolga leta trenirale za zmago na tekmovanju World's Strongest Woman. Na koncu se na vrh ni povzpela nobena med njimi. Zmago je odnesla transspolna Jammie Booker, biološki moški. Po razburjenju v medijih in med športnicami so se odzvali tudi organizatorji ter Booker naslov odvzeli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na tekmovanju 23. novembra je 28-letna Jammie Booker osvojila naslov, tega pa so ji odvzeli prav zato, ker ob prijavi ni razkrila, da je biološki moški. Naslov je nato pripadel 43-letni Britanki Andreu Thompson. Po tekmi je Thompson za BBC Sport povedala, da "je tekmovanje zasenčil nekdo, ki ne bi smel biti tam". Organizatorji iz podjetja Official Strongman so sporočili še, da lahko tekmovalci nastopajo le v kategoriji tistega spola, s katerim so se rodili ter zato diskvalificirali Američanko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Strongman je inkluzivno tekmovanje in ponosni smo na svoje dogodke, kjer ne diskriminiramo športnikov na osnovi osebnih karakteristik. Vsi so dobrodošli. Naša odgovornost pa je tudi zagotavljanje pravičnosti in s tem, da zagotovimo nastope športnikov na tekmovanju tistega spola, s kakršnim so se rodili," so zapisali organizatorji.

Preberi še Cas zavrnil transspolno plavalko Thomas: zaščita ženskega športa

Situacijo je na spletu pokomentirala tudi nekdanja trikratna zmagovalka tega tekmovanja Rebecca Roberts. "Ne sovražim transspolnih oseb. Vsak si zasluži dostojanstvo, spoštovanje in svobodo, v kateri lahko živi svojo resnico. Ne morem pa molčati ob nečem, kar ogroža prihodnost ženskega športa. Transspolne športnice, rojene kot moški, v našem športu ne bi smele nastopati. Tukaj ne gre za identiteto ali politiko. Tukaj gre za fizične razlike pri vseh športih, kjer je potrebna moč. Ženske kategorije so v športu z razlogom in če to izgubimo, bomo izgubile temelje našega športa."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tem je Booker letos slavila na tekmovanju Rainier Classic in bila druga na tekmovanju North America's Strongest Woman. Vsaj v okviru tekmovanja za najmočnejše ženske je kariera Booker bržkone končana. Sodelovanje z njo je odpovedal tudi njen pokrovitelj Iron Ape, proizvajalec športne opreme. V podjetju menijo, da je športnica zamolčala odločilne informacije oziroma jih ustrezno prekrojila ter si s tem na tekmovanjih zagotovila nepošteno prednost.

borilni šport najmočnejši World's Strongest Woman
Naslednji članek

Pajenk: Radnički bo naredil vse, da nam zagreni življenje

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
27. 11. 2025 10.34
+1
Na tej točki moramo biti jasni in rigorozni. Če je moški je moški. Če je ženska je ženska. Ne more nekdo, kateri s eoklicuje za žensko ali moškega nastopati pod lažnim spolom. Zato je potrebno izhajati na področju športa iz začetka pračloveka. Zato je povsem na mestu in pravilno, da se prepove takšnim tekmovanje, če je prikril dejanski spol. Vse to samo dokazuje, da smo postali družba izprijencev in potem se čudimo, če so čedalje večje krize vrednot.
ODGOVORI
1 0
Kmecka logika
27. 11. 2025 09.46
🤣🤣🤣🤣 produkt levice
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363