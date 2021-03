Bisseggerju etapa in skupno vodstvo, Roglič na kronometru tretji

31-letni Kisovčan, ki je bil pred to etapo skupno 37. s 14 sekundami zaostanka za AvstralcemMichaelom Matthewsom, je v cilj prišel štiri sekunde pred takrat vodilnim Dancem Soerenom Kraghom Andersenom (DSM), v vodstvu pa je zdržal, dokler ni ciljne črte prečkal Francoz Remi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), ki je Rogliča ugnal za šest sekund in na koncu zasedel drugo mesto. Njega je nato za malenkost ugnal Bissegger, ki je na koncu zmagal in tudi oblekel majico vodilnega v skupnem seštevku.

V skupni razvrstitvi ima Bissgger isti čas kot drugouvrščeni Cavagna, Roglič je po novem tretji s šestimi sekundami zaostanka. V sredo bo na vrsti razgibana etapa z zaključnim vzponom, kolesarji bodo med krajema Chalon-sur-Saone in Chiroubles prevozili 187,6 kilometra.

"Na koncu je bilo kar boleče. Očitno je, da mi je šlo kar dobro. Čas je dober, zato sem zagotovo zadovoljen s predstavo," je bila prva izjava Rogliča po prihodu v cilj, ko so noge še 'pekle'. Kronometer je postregel kar z nekaj spremembami ritma, kar je kolesarjem povzročalo dodatne preglavice. "Ni ravno tipičen kronometer, toda mislim, da mi je kar ustrezal. Rad imam takšne kronometre. Dobro mi je šlo," je dodal Zasavec. "Zagotovo smo pokazali dobro pripravljenost, se že veselimo naslednjih etap," je priznal Roglič.

"Vedno si želim zmagati, toda z današnjo predstavo sem povsem zadovoljen,"je kasneje Rogliča na družbenih omrežjih navedla njegova ekipa.