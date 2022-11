Bitka Rusov pripadla Rubljovu, ki je premagal Medvedjev

V prestolnici Piemonta, nagradni sklad turnirja je 14,75 milijona ameriških dolarjev, bo danes še dvoboj med Srbom Novakom Đokovićem in Grkom Stefanosom Cicipasom. Zaradi poškodovane noge na turnirju najboljše osmerice igralcev v letu 2022 v Torinu manjka branilec naslova Nemec Alexander Zverev.

Zmaga Rubljova je bila že drugo veliko presenečenje na turnirju, potem ko je v nedeljo Španec Rafael Nadal izgubil z Američanom Taylorjem Fritzem.

25-letni Rubljov je dvoboj odlično začel in že v prvem nizu povedel s 5:2. Medvedjev pa se je vrnil v igro. Rubljov je nato imel v atraktivnem dvoboju več priložnosti za osvojitev niza, a je že v rednem delu zapravil dve točki, v podaljšani igri pa je vodil s 6:2, a je leto starejši tekmec še enkrat izenačil in dobil niz.

V drugem nizu je Rubljov hitro odvzel Medvedjevu servis za 2:1, te prednosti pa nato do konca ni izpustil iz rok. V zadnjem nizu pa igralca nista popuščala in še enkrat je odločala podaljšana igra. Rubljov pa je imel v zaključku spet vrsto težav in izkoristil je šele peto zaključno žogico.

Izid:

Andrej Rubljov (Rus/6) – Danil Medvedjev (Rus/3) 6:7 (7), 6:3, 7:6 (9).