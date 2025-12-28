Naslovnica
Bitka spolov: Sabalenka in Kyrgios prepričana v zmago

Dubaj, 28. 12. 2025

Avtor:
M.J.
Sabalenka in Kyrgios

Prva teniška igralka na svetu Arina Sabalenka in avstralski igralec Nick Kyrgios sta dobro razpoložena pred dvobojem spolov, ki bo popoldan v Dubaju. Oba sta prepričana v svojo zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Arina Sabalenka, dobitnica štirih grand slamov, je izstrelila odgovor, kdo bo zmagovalec: "Jaz, kdo pa drug." "Dogodek bo zanimiv. Ne vem, kaj lahko pričakujem, a hkrati se tega veselim, saj me žene želja po novih občutkih in spoznanjih v športu. Rada imam izzive, še posebej proti tako nepredvidljivemu fantu, kot je Nick," je dejala Sabalenka.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: AP

"To je dober trening zame in pomembno sporočilo dekletom tam zunaj, da bodo videle, kako močne in trpežne smo," je sporočila prva dama svetovnega tenisa.

Preberi še Kaja Juvan edina Slovenka v glavnem delu OP Avstralije

Tri leta starejši Nick Kyrgios je 2022 igral v finalu Wimbledona, bil je na robu najboljše deseterice igralcev ATP, v zadnjem času pa se zaradi poškodb, ki so za dve leti prekinile njegovo kariero, posveča predvsem komentiranju teniških dvobojev za največje svetovne televizije. Letos je odigral le pet dvobojev, zadnjega marca, na lestvici ATP pa zaseda 673. mesto.

Nick Kyrgios
Nick Kyrgios
FOTO: Profimedia

"V mojih najboljših letih sem igral proti strašnim igralcem. Vem, da ima tudi Arina svoja orožja," je dejal Kyrgios. "Sem dobro pripravljen in čutim, da bom zmagal," je, kot poroča STA, dodal Avstralec.

"Za oba bo to nekaj novega. Čutim dobro energijo in se veselim dvoboja. Moja moč je v nepredvidljivosti, tudi fantje, kot so Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal, niso razumeli, kako morajo igrati proti meni. Arini bom ponudil bom nekaj, česar še ni videla," pravi Kyrgios.

Preberi še Se bo 44-letna Serena Williams vrnila na teniške turnirje?

Dvoboj v dvorani Coca-Cola v Dubaju bo potekal po prilagojenih pravilih. Igrala bosta na tri nize, vendar le z enim začetnim udarcem, Sabalenka pa bo imela deset odstotkov manjše igrišče. Dvoboj med Kyrgiosom in Azarenko obuja spomine na obračun iz septembra 1973 med takrat 29-letno Američanko Billie Jean King in njenim 26 let starejšim rojakom Bobbyjem Riggsom, ki velja za najbolj znan obračun bitke spolov. Takrat je s 6:4, 6:3, 6:3 slavila King.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kyrgios je, kot še piše STA, poleg finala v Wimbledonu, kjer je izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću, še trikrat igral v četrtfinalu turnirjev za grand slam, in sicer po enkrat na OP Avstralije (2015), ZDA (2022) in v Wimbledonu (2014). Pohvali se lahko s sedmimi naslovi ATP.

Sabalenka je po dvakrat osvojila OP Avstralije (2023, 2024) in OP ZDA (2024, 2025). Ima 21 lovorik v karieri, prvič pa se je na vrh lestvice zavihtela 11. septembra 2023. V preostalih dveh obračunih bitke spolov je prej omenjeni Riggs maja 1973 ugnal Avstralko Margaret Court s 6:2, 6:1, pred 33 leti pa je Američan Jimmy Connors s 7:5, 6:2 premagal rojakinjo Martino Navratilovo.

