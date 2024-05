Bizarna nesreča Đokovića v Rimu

Novak Đoković je na teniškem turnirju v Rimu doživel bizarno nesrečo. Potem ko je po zmagi nad Francozom Corentinom Moutetom dajal avtograme, ga je s tribun zadela plastenka. Srb je izgubil tla pod nogami, ležal približno pol minute, nato pa so ga odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ga oskrbeli. Zaradi vrtoglavice in rane na glavi je odpovedal novinarsko konferenco.