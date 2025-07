Bizarnim 'naključjem' ni videti konca: Dimitrov v solzah obsedel na sveti travi

Izkušeni, 34-letni Grigor Dimitrov ni mogel niti želel skriti razočaranja po tem, ko mu je na prvi pogled (vnovična) bizarna poškodba preprečila pohod do zmage nad enim od dveh glavnih favoritov za zmago v Wimbledonu, Jannikom Sinnerjem.

Italijan je bil tokrat povsem nemočen, bolgarski teniški igralec na drugi strani pa razigran in odločen, da s turnirja izloči 23-letnega zmagovalca treh turnirjev za grand slam. Da bo mera bizarnih naključij polna, govori podatek, da je bil to že peti zaporedni turnir za veliki slam, na katerem je moral Dimitrov, potem ko je bil na dobri poti do vidnega dosežka, predčasno predati dvoboj. Marsikomu, ki je spremljal obračun osmine finala med Dimitrovom in Sinnerjem, še vedno ni jasno, za kakšno vrsto poškodbe pravzaprav gre. Mnogi sumijo na težave s prsno mišico.