Bizarno: Rubljov v polfinale turnirja v Dohi brez ene same osvojene točke

Pravzaprav se pri tem dosežku sploh ni naprezal. Ni mu bilo treba niti stopiti na (tekmovalno) igrišče, saj so mu vsi nasprotniki na poti do polfinala dvoboj predali. V šestnajstini finala je bil Rubljov kot eden izmed prvih štirih nosilcev prost. V drugem krogu, torej osmini finala, je dvoboj še pred pričetkom predal francoski veteran Richard Gasquet, znan predvsem po svojem izjemnem enoročnem 'backhandu'. Francoz je bil sicer v prvem krogu usoden prav za slovenskega predstavnika Blaža Rolo.

V četrtfinalu pa je v primeru Rubljova sledila nova predaja, in sicer Madžara Martona Fucsovicsa. V polfinale turnirja ATP z oznako 250 bo tako Rubljov prišel povsem svež, brez ene same odigrane uradne točke na igrišču v Dohi. V polfinalu ga sicer čaka obračun z zmagovalcem dvoboja, v katerem se bosta pomerila Dominic Thiem (prvi nosilec) in Roberto Bautista-Agut.