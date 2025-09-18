Björn Borg: Droge, tablete, alkohol, to ti uniči življenje

"To ni bil posebej dober čas," besede slovitega 69-letnega Björna Borga povzema nemška tiskovna agencija dpa. "Droge, tablete, preveč alkohola, to ti uniči življenje."

Večer pred ekshibicijsko tekmo na Nizozemskem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je vzel kokain in se naslednji dan pred očetom zgrudil na ulici, zbudil pa se je šele v bolnišnici. "Zdravnik mi je razložil, da če bi prišel malo kasneje, ne bi preživel," je Borg povedal v oddaji. Dejstvo, da se je vse to zgodilo pred očmi očeta, ga je navdajalo z neizmernim občutkom sramu. "Še nikoli v življenju me ni bilo tako sram," je dejal največji švedski športnik 20. stoletja.

Po poročanju časopisa Expressen teniška legenda v svojih spominih opisuje tudi resen incident iz leta 1989. Njegova takratna žena ga ni mogla oživiti in je poklicala rešilca. "V telesu sem imel nevarno kombinacijo drog, tablet in alkohola, zaradi katere sem izgubil zavest," časopis navaja odlomek iz knjige. Borg incident opisuje kot prevelik odmerek in klic na pomoč.