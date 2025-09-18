Svetli način
Björn Borg: Droge, tablete, alkohol, to ti uniči življenje

Stockholm, 18. 09. 2025 13.05

STA , A.M.
Ikona švedskega tenisa Björn Borg je javno spregovoril o dolgotrajnih težavah z drogami po koncu kariere. Kokain je začel uporabljati, ko je živel v Milanu, kjer so bile droge vedno prisotne v njegovem okolju, je Borg ob objavi svoje biografije Srčni utrip povedal v redkem televizijskem intervjuju za švedsko radiotelevizijo SVT.

Björn Borg
Björn Borg FOTO: Profimedia

"To ni bil posebej dober čas," besede slovitega 69-letnega Björna Borga povzema nemška tiskovna agencija dpa. "Droge, tablete, preveč alkohola, to ti uniči življenje."

Večer pred ekshibicijsko tekmo na Nizozemskem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je vzel kokain in se naslednji dan pred očetom zgrudil na ulici, zbudil pa se je šele v bolnišnici. "Zdravnik mi je razložil, da če bi prišel malo kasneje, ne bi preživel," je Borg povedal v oddaji. Dejstvo, da se je vse to zgodilo pred očmi očeta, ga je navdajalo z neizmernim občutkom sramu. "Še nikoli v življenju me ni bilo tako sram," je dejal največji švedski športnik 20. stoletja.

Po poročanju časopisa Expressen teniška legenda v svojih spominih opisuje tudi resen incident iz leta 1989. Njegova takratna žena ga ni mogla oživiti in je poklicala rešilca. "V telesu sem imel nevarno kombinacijo drog, tablet in alkohola, zaradi katere sem izgubil zavest," časopis navaja odlomek iz knjige. Borg incident opisuje kot prevelik odmerek in klic na pomoč.

Björn Borg
Björn Borg FOTO: AP

Borg je svojo izjemno kariero, v kateri je osvojil skupno 11 naslovov na turnirjih za veliki slam in bil 109 tednov na prvem mestu svetovne lestvice, končal leta 1983 pri 26 letih. Šestkrat je slavil na odprtem prvenstvu Francije, petkrat zaporedoma v Wimbledonu. V biografiji, ki jo je napisal skupaj z ženo in je v četrtek prišla na police švedskih trgovin, ponuja osebni vpogled v svoje življenje na igrišču in zunaj njega. V njej med drugim govori tudi o diagnozi raka ter razmerjih z ženskami.

Anion6anion
18. 09. 2025 14.15
+2
Ah bejzte no. A to doslej ni bilo znano
ODGOVORI
2 0
detect
18. 09. 2025 13.51
+2
eh,grem na en pir.
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
18. 09. 2025 13.35
+5
Zdrav človek ima tisoč želja, bolan pa samo eno : Da zmaga Janša.
ODGOVORI
10 5
M E G A
18. 09. 2025 14.11
+0
ti je všeč ivan ane.....priznaj da ga vidiš tud na stropu preden zaspiš...muci buc buc :-*
ODGOVORI
1 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 09. 2025 14.20
+1
Ti ga maš na sliki nad posteljo, Marko 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
18. 09. 2025 13.27
+5
Če je zgural do 69, že ne mora bit tako škodljivo...
ODGOVORI
8 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 09. 2025 14.20
-1
69 za danasnje case pomeni biti rosno mlad…
ODGOVORI
0 1
