Björn Borg: Droge, tablete, alkohol, to ti uniči življenje

"To ni bil posebej dober čas," besede slovitega 69-letnega Björna Borga povzema nemška tiskovna agencija dpa. "Droge, tablete, preveč alkohola, to ti uniči življenje."
Večer pred ekshibicijsko tekmo na Nizozemskem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je vzel kokain in se naslednji dan pred očetom zgrudil na ulici, zbudil pa se je šele v bolnišnici. "Zdravnik mi je razložil, da če bi prišel malo kasneje, ne bi preživel," je Borg povedal v oddaji. Dejstvo, da se je vse to zgodilo pred očmi očeta, ga je navdajalo z neizmernim občutkom sramu. "Še nikoli v življenju me ni bilo tako sram," je dejal največji švedski športnik 20. stoletja.
Po poročanju časopisa Expressen teniška legenda v svojih spominih opisuje tudi resen incident iz leta 1989. Njegova takratna žena ga ni mogla oživiti in je poklicala rešilca. "V telesu sem imel nevarno kombinacijo drog, tablet in alkohola, zaradi katere sem izgubil zavest," časopis navaja odlomek iz knjige. Borg incident opisuje kot prevelik odmerek in klic na pomoč.
Borg je svojo izjemno kariero, v kateri je osvojil skupno 11 naslovov na turnirjih za veliki slam in bil 109 tednov na prvem mestu svetovne lestvice, končal leta 1983 pri 26 letih. Šestkrat je slavil na odprtem prvenstvu Francije, petkrat zaporedoma v Wimbledonu. V biografiji, ki jo je napisal skupaj z ženo in je v četrtek prišla na police švedskih trgovin, ponuja osebni vpogled v svoje življenje na igrišču in zunaj njega. V njej med drugim govori tudi o diagnozi raka ter razmerjih z ženskami.
